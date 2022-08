SMS अस्पताल के बाहर से बच्चे का अपहरण, CCTV के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से बुधवार देर शाम एक 4 महीने के मासूम का अपहरण होने का मामला (Kidnapping of child from outside hospital) सामने आया है. पुलिस ने मां की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

लंपी रोग का खतरा बढ़ा, 16 जिलों में गायों के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक: लालचंद कटारिया

राजस्थान में गायों में लंपी रोग तेजी से फैल रहा है. प्रदेश में इस रोग से प्रभावित 16 जिलों में गायों के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा दी गई है. मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया (Lalchand kataria on lumpy virus) कि पशु मेलों पर भी रोक के लिए कलेक्टर को जनप्रतिनिधियों से बातचीत के लिए निर्देश दिए गए हैं.

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के लिए सेवा नियम जारी, 3000 समितियों में होगी सीधी भर्ती

प्रदेश में जल्द ही 3000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों की सीधी भर्ती की (3000 administrators direct recruitment) जाएगी. इस के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई है. कृषि स्नातक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए डिग्री धारक को वरीयता और बोनस अंक का प्रावधान रहेगा. अभ्यर्थी के पास आरएससीआईटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए. सहकारी भर्ती बोर्ड की ओर से वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाएगी. जिसमें सामान्य ज्ञान, क्वान्टीटेटिव एप्टीयूड, कम्प्यूटर जनरल फाईनेंशियल अवेयरनेस, हिन्दी व अंग्रेजी के प्रश्न होंगे.

Moharram Urs 2022: ख्वाजा की दरगाह पर बड़ी तादाद में जुटे अकीदतमंद , प्रशासन सतर्क

कोरोना लॉकडाउन और पाबंदियों का असर माह ए गम मोहर्रम (Ajmer On Moharram 2022) पर भी पड़ा था. इस दौरान बाबा के दर पर दुआएं मांगने आने वाले जायरीनों की तादाद भी कम हो गई थी. 2 साल बाद ख्वाजा की दरगाह पर लोग जियारत के लिए आ रहे हैं. हालातों को देखते हुए प्रशासन ने मिनी उर्स की भी पक्की तैयारी कर रखी है.

वसुंधरा सरकार में भी हुए थे करोड़ों के निवेश के MOU, सीतारमण के आरोप पर कांग्रेस ने दी यह दलील...

गहलोत ही नहीं, पिछली वसुंधरा सरकार में भी अडाणी ग्रुप से करोड़ों के निवेश के एमओयू किए गए थे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आरोपों पर (Congress on Nirmala Sitharaman Allegation) प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने क्या दलील दी है, खुद सुनिए...

Sarpanch Sangh Mahapadav: पंचायतीराज मंत्री के इस्तीफे की डिमांड कर रहा सरपंच संघ, कल जयपुर में सरपंच महापड़ाव

पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के इस्तीफे की मांग और ग्राम पंचायतों में अनियमितताओं को लेकर प्रदेश के सरपंच जयपुर में 5 अगस्त से डेरा डालेंगे (Sarpanch Mahapadav In Jaipur). नागौर और बाड़मेर के आक्रोशित सरपंच पहले ही पैदल कूच कर चुके हैं.

आस पहाड़ पर स्थित शिव मंदिर की महिमा है निराली, भोले के भक्तों का लगा रहता है तांता...कुंड का पानी खत्म नहीं होता

भीलवाड़ा जिले में आस पहाड़ पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर की अलग ही (Bhilwara Shiva Mandir) महिमा है. माना जाता है कि इस मंदिर में बने धुणी के पास जाकर जो भी मन्नत मांगी जाए, वह पूरी जरूर होती है. इस प्राचीन शिव मंदिर के पास एक ऐसा कुंड है जो कि 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है, लेकिन यहां कभी भी पानी खत्म नहीं होता है.

CUET UG 2022: दूसरे फेज की परीक्षा आज से शुरू...6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे इम्तेहान

देश की दूसरी बड़ी एंट्रेंस परीक्षा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2022) के फेज-2 का आयोजन आज से शुरू हो रहा है. इसमें 6 लाख 80 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे. सीयूईटी परीक्षा के माध्यम से 44 सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी, 12 स्टेट यूनिवर्सिटी, 13 डीम्ड यूनिवर्सिटी व 21 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अण्डर ग्रेजुएट लेवल के विभिन्न कोर्सेज की सीटों के लिए प्रवेश दिया जाएगा.

सवाई माधोपुर में कांस्टेबल पर बजरी माफिया ने चढ़ाई ट्रैक्टर ट्रॉली, बाल-बाल बची जान

सवाई माधोपुर में अवैध बजरी ले जा रहे ड्राइवर को रोकने की कोशिश में कांस्टेबल की जान आफत में पड़ गई. बाइक सवार पुलिस वाले को आता देख ट्रैक्टर ट्रॉली सवार ड्राइवर ने अपने वाहन से कुचलने की कोशिश की (Sawai Madhopur Gravel Mafia). आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

चलती ट्रेन में सवार होती महिला फिसली, कांस्टेबल ने बचाई जान...देखिए Video

श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन (Sri Ganganagar Railway Station) पर बुधवार शाम शाम साढ़े पांच बजे एक महिला चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश करते गिर पड़ी. महिला ने कोच के गेट को पकड़ लिया और प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच फंस गई. आरपीएफ कांस्टेबल की नजर उस पर पड़ी और उसने दौड़कर महिला को बाहर खींच लिया. बाद में आसपास के और लोग भी आ गए. महिला को कोई खरोंच नहीं आई. हादसे के तुरंत बाद आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस दौरान ट्रेन को भी रुकवाया गया.