राजकुमार शर्मा की पत्नी का बड़ा बयान, कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद से थे तनाव में...आर्थिक तंगी से थे परेशान

कन्हैयालाल हत्याकांड के गवाह राजकुमार शर्मा को ब्रेन हेमरेज हो गया है. उदयपुर के एमबी अस्पताल में उसका ऑपरेशन चल रहा है. ऐसे में राजकुमार शर्मा की पत्नी पुष्पा का बड़ा बयान सामने आया है. राजकूमार की पत्नी ने कहा कि उसके पति घटना के बाद से ही सदमे में थे. आर्थिक तंगी और बेटी की शादी की चिंता में पिछले तीन माह से वे काफी तनाव में रह रहे थे. राजकुमार की पत्नी ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है.

राजस्थान के सबसे लंबे ब्रिज गैंता माखीदा के दो स्पान के बीच फंसा ऊंट...

चंबल नदी पर कोटा जिले को बूंदी से जोड़ने के लिए बने राजस्थान के सबसे लंबे ब्रिज गैंता माखीदा पर सोमवार को (Rescue of Camel in Kota ) एक ऊंट फंस गया . जानकारी के अनुसार भेड़ पालक पाली जिले के रायपुर तहसील के बाबरा गांव निवासी माणकराम अपने परिवार के साथ बूंदी इंद्रगढ़ से बारां जिले की तरफ जा रहा था. उसके साथ भेड़ें और ऊंट भी थे. ऐसे में पुलिया को क्रॉस करते हुए दो स्पान के बीच में ऊंट का पांव फंस (Camel trapped in gap of Gainta Makhida bridge) गया. घटना सुबह 11:00 बजे की बताई जा रही है. इसके बाद माणक राम ने आसपास से गुजर रहे लोगों से मदद की गुहार की. 7 घंटे की मशक्कत के बाद भी ऊंट को निकाला नहीं जा सका है. मौके पर पुलिस भी पहुंची है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

Legends League 2022: जॉनसन पर लगा मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना, खराब व्यवहार के लिए मिली चेतावनी

लीजेंड्स लीग क्रिकेट में इंडिया कैपिटल्स और भीलवाड़ा किंग्स के बीच हुए क्वालीफायर मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हुई बहस के मामले में आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया (Johnson fined 50 percent of match fee) है. साथ ही उनको चेतावनी भी दी गई है.

कन्हैयालाल हत्याकांड: मुख्य चश्मदीद राजकुमार शर्मा को ब्रेन हेमरेज, मुख्यमंत्री ने जयपुर से भेजी टीम

कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य चश्मदीद गवाह राजकुमार शर्मा को ब्रेन हेमरेज (Brain hemorrhage to eyewitness Rajkumar Sharma) हो गया है. उनकी स्थिति गंभीर होने पर मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर से एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ग्रीन कॉरिडोर तैयार करवाकर उदयपुर के एमबी अस्पताल के लिए भेजी है. यह भी निर्देश दिया है कि मरीज के इलाज में कोई कोताही न की जाए. जो भी संभव इलाज हो सके वह किया जाए.

रंजीता कोली का भजनलाल जाटव पर पलटवार, कहा-पायलट के नाम पर जीते चुनाव, गहलोत खेमे में जा मिले

सांसद रंजीता कोली ने पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव पर गंभीर आरोप लगाए (MP Ranjeeta Koli targets PWD Minister) हैं. कोली ने आरोप लगाते हुए कहा कि भजनलाल जाटव भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. कोली ने कहा कि जा​टव ने सचिन पायलट के नाम पर चुनाव जीता, मंत्री बने और गहलोत कैंप में जा मिले.

Rajasthan Political Crisis : जयपुर लौटे पायलट, आवास पर जुटे विधायक-मंत्री...अब आगे क्या ?

राजस्थान में सियासी घमासान के बीच 26 सितंबर को दिल्ली गए सचिन पायलट 7 दिन बाद जयपुर वापस (Pilot Back to Jaipur from Delhi) लौटे हैं. वहीं, 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि 19 अक्टूबर के बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर आलाकमान निर्णय लेगा.

आलाकमान से बगावत के बाद असमंजस में गहलोत समर्थक विधायक, जानें बेचैनी की वजह

पिछले दो साल से राजस्थान सियासी रूप से अस्थिर (Rajasthan Political Crisis) है. इसकी बानगी समय-दर-समय देखने को मिलते रही है. चाहे जुलाई 2020 की बात करें या फिर मौजूदा परिदृश्य की, हालात कमोबेश एक से ही जान पड़ेंगे. जुलाई, 2020 में सूबे के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट (Former Deputy Chief Minister Sachin Pilot) की नाराजगी के बीच चले बयानों के कारवां को शायद ही कोई भूला हो.

NEET UG 2022: NMC के उम्र सीमा हटाने के बाद भी AFMC पुणे ने जारी रखी Age Limit

नेशनल मेडिकल कमीशन ने 9 मार्च 2022 को नीट यूजी परीक्षा में शामिल (No Upper Age limit in NEET UG) होने वाले विद्यार्थियों के लिए एज लिमिट को हटा दिया था. हालांकि, देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज (AFMC) पुणे ने मेडिकल अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम (MBBS) में प्रवेश के लिए इंफॉर्मेशन ब्रोशर जारी किया है. इसमें 'अपर एज लिमिट' की पात्रता शर्त को दर्शाया गया है.

ट्रेलर ने गैस टैंकर को मारी टक्कर, टायरों में लगी आग, गैस रिसाव से मचा हड़कंप

जयपुर के भांकरोटा थाना इलाके में एक ट्रेलर ने गैस से भरे टैंकर को पीछे से टक्‍कर मार दी. इससे पहले तो ट्रेलर के केबिन में आग ली और इसके बाद टैंकर के टायरो में आग लग गई. इसके बाद टैंकर में गैस रिसाव होने (gas leaked from tanker in Jaipur) लगा. इससे हड़कंप मच गया.

सीएम गहलोत का भाजपा पर हमला, कहा- सरकार बदलती है तो योजनाएं भी बंद हो जाती हैं...मुझपर भी हुए मुकदमे

सरकार बदलने के साथ ही योजनाओं को बंद कर मुकदमा दर्ज करने के मामले पर (Gehlot target BJP on invest summit press meet) सीएम गहलोत ने पूर्ववर्ती सरकार को निशाने पर लिया. गहलोत ने कहा कि मेरे खिलाफ भी इसी तरह से मुकदमा दर्ज किया गया है. इस तरह की कार्रवाई से अधिकारियों में डर बन जाता है.