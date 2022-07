Pak Spies Caught: राजस्थान में पकड़े गए तीन पाक जासूस, पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसी को भेजते थे जरूरी सूचनाएं

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अब स्थानीय एजेंट बनाकर देश की सुरक्षा में सेंध लगा रही है. जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. रतनगढ़ चूरू में रहने वाला बाड़मेर का व्यक्ति पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी को सामरिक महत्व की जरूरी सूचनाएं भेज रहा था. इंटेलीजेंस की ओर से चलाए गए अभियान ऑपरेशन सरहद में गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले में कुल 23 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई.

Nupur Sharma Row: भाजपा के ज्ञानदेव आहूजा ने नूपुर शर्मा के बयान को बताया गलत, बोले- माहौल बिगाड़ दिया

पूर्व विधायक और हिंदूवादी मुद्दों पर बेबाक बोलने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा को भी लगता है कि नुपुर शर्मा की टीवी डिबेट की वजह से ही मामला बिगड़ा है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के Observation पर कहा- नूपुर शर्मा के बयान से माहौल बिगड़ा है. न्यायालय ने जो कहा है वो सही है. इसके साथ ही आहूजा ने अपनी आगामी प्लानिंग की भी चर्चा की.

Mass Protest In Jaipur: उदयपुर हत्याकांड के विरोध में हिन्दू समाज का सामूहिक प्रदर्शन आज, संत समाज करेगा नेतृत्व...हनुमान चालीसा का होगा पाठ

उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्या के खिलाफ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है. विरोध में कराए गए जयपुर बंद के बाद आज पिंक सिटी में संत समाज के नेतृत्व में विशाल सामूहिक प्रदर्शन और हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया जाएगा. जयपुर के स्टेचू सर्किल पर होने वाले इस सामूहिक प्रदर्शन में हजारों लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है.

Udaipur Murder Case: कन्हैयालाल हत्याकांड के चश्मदीदों ने सुनाई हैवानियत की आंखों देखी

उदयपुर हत्याकांड (Udaipur Murder Case) के चश्मदीदों ने शनिवार को ईटीवी भारत (eyewitness Rajkumar Sharma on etv bharat) से खास बातचीत में कन्हैयालाल के मर्डर की आंखों देखी बयां की. उन्होंने बताया कि आरोपी किस प्रकार दुकान में आए और कैसे अचानक बड़े-बड़े खंजरों से ताबड़तोड़ वार कर कन्हैयालाल की हत्या की और बाइक से भाग गए.

BJP Udaipur Murder Connection!: हमलावर रियाज की गुलाब कटारिया संग फोटो वायरल, कांग्रेस बोली देश जवाब मांगता है...भाजपा ने किया इनकार

भाजपा का उदयपुर मर्डर से खास कनेक्शन है! इसको जताने की कोशिश सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रहीं कुछ तस्वीरें कर रही हैं. जिसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के साथ हमलावर रियाज दिख रहा है. बताया ये भी जा रहा है कि 2018 में रियाज भाजपा कार्यकर्ता भी रह चुका है. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा आज इन तस्वीरों के जरिए भाजपा पर जबरदस्त प्रहार किया. दूसरी ओर उदयपुर में भाजपा के जिला अध्यक्ष ने इससे साफ इनकार किया है.

Rajasthan PTET Exam 2022 : 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए-बीएड और बीएससी-बीएड एंट्रेंस एग्जाम पीटीईटी आज

जोधपुर के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी की ओर से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए-बीएड और बीएससी-बीएड के पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए पीटीईटी प्रवेश परीक्षा आज यानि रविवार को आयोजित की जाएगी (Rajasthan PTET Exam 2022 ). यह परीक्षा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होगी. बता दें कि 1558 परीक्षा केंद्रों पर 5 लाख 44 हजार 337 परीक्षार्थी अपना भाग्य (Integrated BA BED entrance exams) आजमाएंगे.

Udaipur Murder Case: एनआईए कोर्ट के बाहर आरोपियों को वकीलों ने पीटा, कपड़े फाड़े...फांसी देने की मांग की

जयपुर के एनआईए कोर्ट में उदयपुर हत्याकांड (Udaipur Murder Case) के चारों आरोपियों की पेशी के बाद बाहर निकलते ही परिसर में हंगामा हो गया. कोर्ट परिसर में (Lawyers beat up kanhaiyalal murder accused outside NIA court) मौजूद वकील आरोपियों को पीटने लगे. पुलिस बल के बाद भी आरोपियों को थप्पड़ मारे, उनके कपड़े फाड़ने के साथ बोतलें भी फेंकी.

Dungarpur crime news: नाबालिग के साथ रेप की कोशिश के बाद हत्या का मामला, आरोपी गिरफ्तार

डूंगरपुर में 10 साल की नाबालिग के साथ रेप की कोशिश के (Attempt to rape and murder of Minor Girl in dungarpur) बाद हत्या के आरोपी पूर्व सरपंच के पोते को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

Negligence in Ajmer: हर मोड़ पर 'ट्रांसफार्मर बम', फेंसिंग न होने से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा...अफसर बेपरवाह

अजमेर में खुले में रखे ट्रांसफार्मर लोगों के लिए बड़ा खतरा (Transformer installed in open in main markets of Ajmer) हैं. शहर के तीन मुख्य बाजारों में भी खुले में ही ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं. ट्रांसफार्मर लगाने के बाद फेंसिंग भी नहीं की गई है. ऐसे में आस-पास छोटे दुकानदार अपनी दुकान भी लगाते हैं. मुख्य मार्ग होने के कारण हजारों लोग हर रोज वहां से गुजरते हैं.

Petrol Diesel Price Today: जारी हो गए रेट, आज चेक किया क्या?

आज पेट्रोल कम्पनियों ने राजस्थान समेत पूरे देश के फ्यूल रेट जारी कर दिए हैं (Petrol Diesel Price in Rajasthan). उपभोक्ताओं के लिए अच्छी बात ये है कि दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. केन्द्र की घोषणा के बाद राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर 2.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.16 रुपए प्रति लीटर वैट कम कर दिया. इसके बाद प्रदेश में पेट्रोल 10.48 रुपए और डीजल 7.16 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है.