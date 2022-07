Helpline for Women in Jaipur : महिलाओं की शिकायतों का समाधान कर रही महिला गरिमा '1090'...जानें क्या है खास...

राजस्थान में महिला को सुरक्षित वातावरण देने और उनकी शिकायतों के जल्द निस्तारण (Helpline For Women in Jaipur) के लिए जयपुर पुलिस की महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090, 24 घंटे कार्यरत रहती है. इसमें प्रदेश भर की महिलाएं और बालिकाएं अपनी शिकायत फोन करके दर्ज करा सकती हैं. साथ ही व्हाट्सएप नंबर 8764868200 पर भी शिकायत दी जा सकती है.

Attack on Ex Sarpanch :पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला, बाल-बाल बचे...कार क्षतिग्रस्त, धरने पर बैठे ग्रामीण

बाड़मेर में भाजपा नेता व समदड़ी पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला (attack on samdari ex sarpanch) किया गया. घटना में पूर्व सरपंच तो बच गए लेकिन उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई. पूर्व सरपंच का आरोप है कि बजरी के अवैध रॉयल्टी कार्मिकों ने उनपर जानलेवा हमला किया है. पुलिस पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं घटना से नाराज लोगों ने बाजार बंद करवाकर गोर का चौक पर धरने पर बैठ गए.

बहरोड़ PWD XEN को जान से मारने की धमकी, चौक से लिख गए- 'धमकी नहीं देता, काम करता हूं'

बहरोड़ के सार्वजनि​क निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय के मुख्य द्वार उन्हें जान से मारने की धमकी लिखी गई (Death Threat call to Behror PWD XEN) है. इस बारे में पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है. अधिशासी अभियंता के अनुसार, बदमाश चौक से दरवाजे पर चौक से लिख गए कि 7 जुलाई आपका आखिरी दिन है. मैं धमकी नहीं देता, काम करता हूं.

Recruitment VDO and House Keeper Exams : 9 जुलाई को एक ही दिन ग्रामीण विकास अधिकारी और हाउस कीपर भर्ती परीक्षा

जयपुर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 9 जुलाई को ग्रामीण विकास अधिकारी मुख्य भर्ती परीक्षा और हाउस कीपर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा (RSMSSB House Keeper exam) है. इन दोनों परीक्षाओं में तकरीबन दो लाख से ज्यादा अभ्यर्थी भाग लेंगे. राज्य सरकार ने इन अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की है. अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर इस निशुल्क सेवा का लाभ ले सकेंगे.

Internet Ban : नेट बंदी से अब तक 40 हजार करोड़ का कारोबार प्रभावित, जयपुर व्यापार महासंघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

उदयपुर हत्याकांड के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार नेट बंद रहा. जयपुर में भी रविवार शाम तक नेट बंदी (Internet ban due to Udaipur murder case) रही. इसके चलते करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ. जयपुर व्यापार महासंघ का दावा है कि नेट बंदी के चलते करीब 40 हजार करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है. महासंघ ने सरकार से नेट बंदी का विकल्प ढूंढ़ने की अपील की है.

Jaipur Crime News : एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर बदमाशों ने की लूटपाट, जबरन 4500 रुपये PAYTM कराए...

जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में एक युवक को गूगल पर एस्कॉर्ट सर्विस का नंबर गूगल पर सर्च करना और फिर कॉल गर्ल को लेने जाना काफी महंगा साबित हुआ. बदमाशों ने उसे सुनसान जगह ले जाकर मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दे (miscreants robbed the youth) डाला. उक्त घटनाक्रम को लेकर शनिवार देर रात 21 वर्षीय कृपाल सिंह ने मानसरोवर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है.

Rajasthan Weather Update : प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी, आमजन को मिली गर्मी और उमस से राहत...

जयपुर में मानसून के मेघ मेहरबान हो रहे हैं. राजस्थान में बीते 72 घंटों से मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है. बारिश होने से आमजन को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई (Prediction of rain for the next week) है. कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की भी संभावना है.

उदयपुर में युवक का शव फंदे से लटका मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

उदयपुर जिले के सुखेर थाना क्षेत्र में रविवार को एक युवक का शव संदिग्ध हालात (youth Dead body found hang in Udaipur) में उसके गैराज में फंदे से लटका मिला. घटना की सूचना मिलने पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर शव को मोर्चरी में रखवाया है. मृतक रविंद्र सिंह चौहान के परिजन बेटे की हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगा रहे हैं.

Dummy Candidate in JNVU : एलएलबी परीक्षा में पकड़ा गया डमी कैंडिडेट...

जोधपुर के जयनारायण विश्वविद्यालय के पुराने कैंपस में शुक्रवार को एलएलबी की परीक्षा के दौरान पकड़े गए (Dummy Candidate in JNVU) डमी विद्यार्थी के खिलाफ पुलिस की ओर से मामला दर्ज नहीं किया गया. विश्वविद्यालय की डीन के मुताबिक उदयमंदिर थाना पुलिस उनकी सूचना पर आई थी और डमी कैंडिडेट को लेकर गई थी. साथ ही विवि की ओर से लिखित शिकायत थाने भेजी गई थी. लेकिन अब पुलिस अब इस मामले से साफ मुकर रही है.

उदयपुर हत्याकांड के विरोध में सिवाना बंद, भाजपा विधायक भायल ने कहा- हत्यारों को हो फांसी की सजा...

उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की निमर्म हत्या के विरोध में बाड़ेमर के सिवाना में बंद का आयोजन किया (Barmer bandh in protest of Udaipur murder) गया. इस दौरान धरना-प्रदर्शन सहित हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. इस दौरान भाजपा विधायक हमीर सिंह भायल ने कहा कि कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले में चालान पेश करे.