शिक्षक का तबादला होने पर छात्रों में रोष, किया कक्षाओं का बहिष्कार

कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खूजरी में शिक्षक का ट्रांसफर होने पर विद्यार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया. छात्रों ने शिक्षक की पुन: नियुक्ति करने की मांग की. (Anger among students on transfer of teacher)

Rape in Rajasthan: सीएम गहलोत बोले- रेप करने कोई विदेश से नहीं आता, 56 परसेन्ट महिलाओं का भी लिया नाम!

एनसीआरबी के आंकड़ों ने राजस्थान की बेहद खौफनाक तस्वीर पेश की है. सीएम अशोक गहलोत आज आरपीए पासिंग आउट परेड में पहुंचे मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने इस पर भी बात की. बड़ा बयान दिया. बोले रेपिस्ट विदेश से नहीं आते. साथ में झूठे मुकदमों का जिक्र करते हुए कुछ महिलाओं को भी जिम्मेदार ठहराया.

Passing out Parade: राजस्थान पुलिस के बेड़े में शामिल हुए 455 नए उपनिरीक्षक

राजस्थान पुलिस के बेड़े में आज 455 नए उपनिरीक्षक शामिल हो गए हैं. आज उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर संयुक्त बैच 2021 की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई. साथ ही स्वाधीनता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर घोषित प्रदेश के 21 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को मुख्यमंत्री आशोक गहलोत ने पदक देकर सम्मानित किया.

Rain Alert in Rajasthan : राजस्थान एक बार फिर होगा तरबतर, इन जिलों में होगी बारिश

राजस्थान में मानसून विदाई से पहले लोगों को एक बार फिर से तरबतर कर सकता (Rain Alert in Rajasthan) है. मौसम विभाग ने अगले हफ्ते फिर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है.

2 साल बाद नगर भ्रमण पर निकले भगवान गणेश, उमड़ा जनसैलाब

हाथी ऊंट बैंड के लवाजमे के साथ गुरुवार को भगवान गणेश नगर भ्रमण पर निकले. मोती डूंगरी गणेश मंदिर से शाम 5:30 बजे निकली गणपति की शोभायात्रा (Shobha Yatra of Lord ganesh) 13.5 किलोमीटर का भ्रमण करते हुए देर रात करीब 2:30 पर गढ़ गणेश पहुंची. इस बार 80 झांकियां आकर्षण का केंद्र रही, जिनमें सबसे पीछे मुख्य रथ में मोती डूंगरी मंदिर (Moti Dungri Ganesh temple Jaipur) का स्वर्ण मंदिर चित्र विराजमान रहा.

JARD election Controversy: कॉलेज प्रशासन ने अपने स्तर पर चुना अध्यक्ष, पुरानी कार्यकारिणी ने नकारा

जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स(जार्ड) के चुनाव एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. जार्ड के अध्यक्ष पद के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में आज चुनाव हो रहे हैं. आरोप है कि इससे पहले ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अपने हिसाब से अध्यक्ष का चुनाव कर लिया. विरोध इसी का है.

Maken in Jaipur: महंगाई रैली पर हुई चर्चा, PCC चीफ डोटासरा ने 'माकन साहब' से किया निवेदन

राजस्थान में कांग्रेस प्रभारी और पार्टी महासचिव अजय माकन जयपुर में थे (Maken in Jaipur). गुरुवार को उन्होंने कई अहम मसलों पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संग विचार विमर्श किया. अपना दर्द साझा किया निवेदन के साथ!

Special: बंजर भूमि ही नहीं सतही जल पर भी बनेगी सौर ऊर्जा!

मरूभूमि के कई घर सौर ऊर्जा से रोशन हैं. खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान की धरती पर सोलर प्लांट लगे हैं. अब सोलर पैनल्स को पानी पर तैराने की योजना है! कैसे? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में.

SMS Hospital: उद्घाटन के फेर में अटकी 10 करोड़ की DSA मशीन, इलाज का इंतजार

राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों के लिए डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन (Digital Subtraction Angiography) लगाई गई है. इस मशीन को इंस्टॉल किए करीब 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उद्घाटन के इंतजार में अभी तक इस मशीन से मरीजों का इलाज पूर्ण रूप से शुरू नहीं हो पाया है.

Ajmer Urs Mela: उदयपुर से चलने वाली इन 5 ट्रेनों का कपासन में ठहराव

अजमेर शरीफ के उर्स मेला (Ajmer Urs Mela) को देखते हुए रेलवे प्रबंधन ने उदयपुर से चलने वाली पांच एक्सप्रेस ट्रेनों का कपासन में ठहराव सुनिश्चित किया है. 3 से 6 सितंबर तक इन ट्रेनों का ठहराव होगा. ये सभी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं और इनका कपासन में ठहराव (Kapasan Railway Station) नहीं होता है.