Target Killing in Jammu Kashmir: राजस्थान के बैंक मैनेजर की कुलगाम में आतंकियों ने की हत्या, सीएम गहलोत बोले- मोदी सरकार विफल

गुरुवार को आतंकियों ने कुलगाम में एक शख्स की हत्या कर दी. शख्स की पहचान बैंक मैनेजर के तौर पर की गई है, जो मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले (bank manager from hanumangarh shot dead by terrorists in kulgam) थे. अरेह मोहनपोरा स्थित इलाकी देहाती बैंक में आतंकियों ने बैंक मैनेजर पर फायरिंग कर दी. सीएम अशोक गहलोत ने शोक संवेदना व्यक्त की है.

कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव

सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हो गई हैं. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह जानकारी दी है.

CBI Before RS Poll: सीबीआई जांच रिओपन और ईडी नोटिस का कांग्रेस विधायकों ने किया स्वागत! सुनिए और क्या बोले विधायक हुंडला और वाजिब अली

राज्यसभा के रण (Battle For RS Seats) में अब जांच एजेंसियों के माध्यम से विधायकों पर दबाव बनाने की बातें सामने आ रही है. चर्चा है कि सीबीआई ने बालाहेड़ी केस रिओपन किया है जिसमें निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुंडला के नाम की चर्चा है.

Tension in Baran: बारां में दुकानदार पर हमले के बाद तनाव का माहौल, भारी पुलिस बल तैनात

बारां जिले में दो दुकानदार युवकों पर हमले के बाद तनाव का माहौल (Tension in Baran) है. बारां (Baran) में भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया है. बताया जा रहा है कि हथियारबंद युवकों ने दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों युवकों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है. हमले के बाद स्थानीय लोगों ने काफी हंगामा किया. पूरे मामले में हिंदू संगठनों (Hindu Organizations) ने आज बंद बुलाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया है.

Political Fencing By Congress: कांग्रेस सतर्क, निर्दलीय विधायक सुरेश टांक संग बाबूलाल नागर और खुशवीर सिंह जोजावर पहुंचे उदयपुर

राज्यसभा चुनाव (Congress Mission RS 2022) को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों दल अपने विधायकों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं. सत्ताधारी पार्टी अपना किला बचाने की जुहत में है तो मुख्य विपक्षी दल सेंधमारी की तलाश में है. बाड़ेबंदी को लेकर कांग्रेस सर्तक (Udaipur For Political fencing) है. किसी भी कीमत में मिशन राज्यसभा को फेल होने देना नहीं चाहती. तीसरे सीट के लिए निर्दलीयों पर आस टिकी है. कुछ अर्से पहले 3 निर्दलीय विधायक सीएम की उस अहम बैठक से गायब थे जो राज्यसभा सीटों को लेकर बुलाई गई थी. इस गैरमौजूदगी से विरोधी खेमे का उत्साह बढ़ भी गया था. लेकिन इन तीनों के उदयपुर पहुंचने के साथ ही सभी कयासों पर ब्रेक लग गया है.

Road accident in Barmer: तेज रफ्तार बोलेरो कैंपर ने बाइक को मारी टक्कर, दंपती की मौत...22 दिन पहले हुई थी शादी

राजस्थान के बाड़मेर जिले में आज यानि गुरुवार को एक दंपती की सड़क हादसे में मौत हो गई. दरअसल दंपती मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी बहन के घर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टाडार जा रहे थे. इस दौरान एक बेकाबू बोलेरो कैम्पर ने दोनों को कुचल दिया जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो (Couple Died In Road Accident In Barmer) गई. फिलहाल, पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

Reet Exam 2022: आवेदन तिथि बढ़ी, जानें कब तक ऑनलाइन भर सकेंगे फॉर्म!

प्रदेश में 46 हजार 500 पदों के लिए होने वाली रीट भर्ती परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है. अंतिम तिथि को अब बढ़ाकर 5 जून तक (Reet Last Date Application Extended) कर दिया गया है. इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं निर्देश के मुताबिक ई मित्र के जरिए ही परीक्षा शुल्क चालान जमा किया जाएगा. ये नई तारीख अभ्यर्थियों की दिक्कतों को ध्यान में रखकर तय की गई है.

Ratan Soni Murder Case : रतन सोनी हत्याकांड का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार, तीन की तलाश जारी

चित्तौड़गढ़ शहर के बहुचर्चित रतन सोनी के हत्याकांड का कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने बुधवार चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि तीन अन्य की तलाश की जा रही है, जो कि घटना के बाद फरार हो गए थे. पुलिस फिलहाल चारों आरोपियों को गुरुवार कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी. अब ऐसे में पुलिस की पूछताछ के बाद ही रतन सोनी की हत्या के कारण सामने (4 Arrested in Ratan Soni Murder Case) आ पाएंगे.

Maharana Pratap Jayanti 2022: हिंदुआणा सूरज की जयंती आज, राणा के रण कौशल की दूसरी नहीं कोई मिसाल

शिक्षा जगत से लेकर विभिन्न धारावाहिकों और फिल्मों में महाराणा प्रताप की जीवन (Maharana Pratap Jayanti 2022) के कई पहलुओं को दिखाया जा चुका है फिर भी कुछ ऐसी रोचक बातें हैं जो शायद आप जानते न हों. ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महाराणा प्रताप की जयंती होती है. राणा के जीवन से जुड़े रोचक किस्सों (Facts about Battle of Haldi Ghati) को इतिहासकार आनंद शर्मा ने अपनी नई किताब 'हिंदुआणा सूरज महाराणा प्रताप' (Hinduaana Suraj writer On Maharana Pratap) में पिरोया है. जिसमें मिर्जा राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के एक दूसरे की जान बख्शने, हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के भाई शक्ति सिंह का मौजूद न होने और प्रताप के खास भामाशाह के योगदान का उल्लेख है.

Jaipur Mandi Rate: खाद्य तेलों में गिरावट जारी, सोया रिफाइंड और पाम ऑयल भी सस्ता

बीते कुछ समय से मांग कम होने के कारण खाद्य तेलों में गिरावट का दौर लगातार जारी है. जिसके चलते मंडियों (Jaipur Mandi Rate) में कमजोर मांग से कोटा सोया रिफाइंड तेल 250 रुपए क्विंटल सस्ता हो गया. कांडला पोर्ट पर सोया रिफाइंड तेल में 200 और पाम ऑयल में 50 रुपए क्विंटल की गिरावट रही. लेकिन सरसों मिल डिलीवरी और सरसों कच्ची घाणी तेल स्थिर रहा. सामान्य कारोबार से चना व दाल-दलान, अनाज और चीनी भावों में बदलाव नहीं हुआ.