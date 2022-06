Tension in Baran: बारां में दुकानदार पर हमले के बाद तनाव का माहौल, भारी पुलिस बल तैनात

बारां जिले में दो दुकानदार युवकों पर हमले के बाद तनाव का माहौल (Tension in Baran) है. बारां (Baran) में भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया है. बताया जा रहा है कि हथियारबंद युवकों ने दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों युवकों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है. हमले के बाद स्थानीय लोगों ने काफी हंगामा किया. पूरे मामले में हिंदू संगठनों (Hindu Organizations) ने आज बंद बुलाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया है.

Political Fencing By Congress: कांग्रेस सतर्क, निर्दलीय विधायक सुरेश टांक संग बाबूलाल नागर और खुशवीर सिंह जोजावर पहुंचे उदयपुर

राज्यसभा चुनाव (Congress Mission RS 2022) को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों दल अपने विधायकों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं. सत्ताधारी पार्टी अपना किला बचाने की जुहत में है तो मुख्य विपक्षी दल सेंधमारी की तलाश में है. बाड़ेबंदी को लेकर कांग्रेस सर्तक (Udaipur For Political fencing) है. किसी भी कीमत में मिशन राज्यसभा को फेल होने देना नहीं चाहती. तीसरे सीट के लिए निर्दलीयों पर आस टिकी है. कुछ अर्से पहले 3 निर्दलीय विधायक सीएम की उस अहम बैठक से गायब थे जो राज्यसभा सीटों को लेकर बुलाई गई थी. इस गैरमौजूदगी से विरोधी खेमे का उत्साह बढ़ भी गया था. लेकिन इन तीनों के उदयपुर पहुंचने के साथ ही सभी कयासों पर ब्रेक लग गया है.

Road accident in Barmer: तेज रफ्तार बोलेरो कैंपर ने बाइक को मारी टक्कर, दंपती की मौत...22 दिन पहले हुई थी शादी

राजस्थान के बाड़मेर जिले में आज यानि गुरुवार को एक दंपती की सड़क हादसे में मौत हो गई. दरअसल दंपती मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी बहन के घर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टाडार जा रहे थे. इस दौरान एक बेकाबू बोलेरो कैम्पर ने दोनों को कुचल दिया जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो (Couple Died In Road Accident In Barmer) गई. फिलहाल, पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

Reet Exam 2022: आवेदन तिथि बढ़ी, जानें कब तक ऑनलाइन भर सकेंगे फॉर्म!

प्रदेश में 46 हजार 500 पदों के लिए होने वाली रीट भर्ती परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है. अंतिम तिथि को अब बढ़ाकर 5 जून तक (Reet Last Date Application Extended) कर दिया गया है. इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं निर्देश के मुताबिक ई मित्र के जरिए ही परीक्षा शुल्क चालान जमा किया जाएगा. ये नई तारीख अभ्यर्थियों की दिक्कतों को ध्यान में रखकर तय की गई है.

Ratan Soni Murder Case : रतन सोनी हत्याकांड का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार, तीन की तलाश जारी

चित्तौड़गढ़ शहर के बहुचर्चित रतन सोनी के हत्याकांड का कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने बुधवार चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि तीन अन्य की तलाश की जा रही है, जो कि घटना के बाद फरार हो गए थे. पुलिस फिलहाल चारों आरोपियों को गुरुवार कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी. अब ऐसे में पुलिस की पूछताछ के बाद ही रतन सोनी की हत्या के कारण सामने (4 Arrested in Ratan Soni Murder Case) आ पाएंगे.

Customer Attacked For Lemon: डीग में ₹5 के नींबू को लेकर बढ़ा विवाद, चली गोली...हालत गंभीर

डीग के गांव बहज में बुधवार देर शाम 5 रुपए के नींबू को लेकर विवाद (Attacked For Rs 5 Lemon In Deeg) इतना बढ़ा कि गोली चल गई. दुकान पर हुई नोकझोंक घर तक पहुंची और आरोपियों ने पीड़ित के सिर पर गोली चला दी. मारने के बाद आरोपी फरार हो गई. आनन फानन में घायल शख्स को पहले स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन स्थिति बिगड़ते देख भरतपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

RBSC 12th board Result: अलवर में बेटियों ने मारी बाजी, कॉमर्स में 98.22 और विज्ञान संकाय में 97.27 प्रतिशत रहा परिणाम

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने कक्षा 12 वीं विज्ञान और कॉमर्स का परीक्षा परिणाम बुधवार को जारी किया. अलवर में इस साल भी बेटियां अव्वल रहीं. इस बार कॉमर्स का परिणाम विज्ञान संकाय से अधिक रहा. बता दें कि इस बार अलवर जिले के परीक्षा परिणाम में विज्ञान संकाय का 97.27 प्रतिशत रहा और कॉमर्स का (RBSC 12th boards Results) परिणाम 98.22 प्रतिशत रहा.

Maharana Pratap Jayanti 2022: हिंदुआणा सूरज की जयंती आज, राणा के रण कौशल की दूसरी नहीं कोई मिसाल

शिक्षा जगत से लेकर विभिन्न धारावाहिकों और फिल्मों में महाराणा प्रताप की जीवन (Maharana Pratap Jayanti 2022) के कई पहलुओं को दिखाया जा चुका है फिर भी कुछ ऐसी रोचक बातें हैं जो शायद आप जानते न हों. ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महाराणा प्रताप की जयंती होती है. राणा के जीवन से जुड़े रोचक किस्सों (Facts about Battle of Haldi Ghati) को इतिहासकार आनंद शर्मा ने अपनी नई किताब 'हिंदुआणा सूरज महाराणा प्रताप' (Hinduaana Suraj writer On Maharana Pratap) में पिरोया है. जिसमें मिर्जा राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के एक दूसरे की जान बख्शने, हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के भाई शक्ति सिंह का मौजूद न होने और प्रताप के खास भामाशाह के योगदान का उल्लेख है.

Elevated road in Sariska: सरिस्का में बनेगा एलिवेटेड रोड, 23 किमी रोड की डीपीआर बनेगी

सरिस्का में अब जल्द ही एलिवेटेड रोड बनेगा. नेशनल हाइवे अथॉरिटी ने सरिस्का में 23 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड निर्माण के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू की है. यह रोड कोर एरिया नटनी का बारा से थानागाजी के थैंक्यू बोर्ड तक पूरी तरह खंभों पर बनेगा. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो डीपीआर बनने के बाद जल्द ही एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू (Elevated road to be built in Sariska) हो सकता है.

Maharana Pratap Jayanti 2022: महाराणा प्रताप की शस्त्रागार रही ऐतिहासिक मायरा की गुफा का होगा जीर्णोद्धार, 540.44 लाख हुए मंजूर

देश भर में आज महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है. इस बीच राज्य सरकार ने उदयपुर जिले के गोगुन्दा स्थित महाराणा प्रताप से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक स्थल मायरा की गुफा के लिए 540.44 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर मेवाड़ वासियों को एक बड़ी सौगात प्रदान की है. महाराणा प्रताप के शस्त्रागार के रूप में ख्यात मायरा की गुफा के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण से उदयपुर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यहां आने वाले देशी-विदेशी पर्यटक (around 6 crores is given to mayra cave by State government) नवाचारों के साथ मेवाड़ के गौरव से लाभान्वित होंगे.