BJP Udaipur Murder Connection!: हमलावर रियाज की गुलाब कटारिया संग फोटो वायरल, कांग्रेस बोली देश जवाब मांगता है...भाजपा ने किया इनकार

भाजपा का उदयपुर मर्डर से खास कनेक्शन है! इसको जताने की कोशिश सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रहीं कुछ तस्वीरें कर रही हैं. जिसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के साथ हमलावर रियाज दिख रहा है. बताया ये भी जा रहा है कि 2018 में रियाज भाजपा कार्यकर्ता भी रह चुका है. आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ये इन तस्वीरों के जरिए भाजपा पर जबरदस्त प्रहार किया. इसके बाद प्रदेश सरकार उदयपुर के गुनहगारों के केस को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है! दूसरी ओर उदयपुर में भाजपा के जिला अध्यक्ष ने इससे साफ इनकार किया है.

Udaipur Killers In NIA Court: उदयपुर हत्याकांड के हमलावरों को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया जयपुर, NIA कोर्ट में होगी पेशी

उदयपुर कन्हैयालाल दर्जी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपियों को जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश (Udaipur Killers In NIA Court)करने के लिए शनिवार सुबह हाई सिक्योरिटी जेल से रवाना किया गया. जेल में आवश्यक खानापूर्ति के बाद हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज को सुबह जयपुर ले जाया गया . बता दें कि 30 जुलाई की मध्य रात्रि को दोनों आरोपियों को अजमेर में प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल में लाया गया था. अगले दिन 1 जुलाई को दोनों आरोपियों का हाई सिक्योरिटी जेल में ही मेडिकल मुआयना किया गया था. जेल के भीतर दोनों आरोपियों को अन्य कैदियों से अलग कोठरी में रखा गया था.

Curfew in Udaipur: उदयपुर में पांचवें दिन कर्फ्यू अवधि में ढील, 4 घंटे की छूट

शनिवार देर रात प्रशासन की ओर से कर्फ्यू में 4 घंटे की छूट की घोषणा की गई. जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा के आदेशानुसार शहरवासियों के लिए ये छूट दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक छूट रहेगी. जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाहर जा सकेंगे. एडीएम ओपी बुनकर ने बताया कि शहर के धान मंडी, घंटाघर, हाथी पोल, अंबा माता, सूरजपोल, सवीना, भूपालपुरा, गोवर्धन विलास, हिरण मगरी, प्रताप नगर एवं सुखेर पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू किए गए उक्त कर्फ्यू में 4 घंटे की छूट दी गई है. इसके पश्चात इन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा.

Udaipur Murder Case: हत्याकांड के विरोध में अलवर और कोटा बंद...जगह-जगह पुलिस बल तैनात

उदयपुर घटना के विरोध में संयुक्त व्यापारी महासंघ ने 2 जुलाई को अलवर बंद का आह्वान किया है. सभी संगठन इस बंद को अपना समर्थन दे रहे हैं. स्कूल प्रबंधकों ने भी स्कूल की छुट्टी कर दी है. बंद को देखते हुए जिले के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस कंट्रोल रूम से पूरे शहर पर नजर रखेगी. बंद के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न बने उसके लिए पुलिस अधिकारी गश्त पर रहेंगे. जिले में अलग-अलग जगहों पर डिप्टी एसपी, एडीएम, एसडीएम को तैनात (Alwar bandh) किया गया है.

JEE MAIN 2022: जुलाई सेशन के लिए त्रुटि सुधार कल तक, NTA जून सेशन के रिजल्ट के बाद दोबारा शुरू करेगा ऑनलाइन आवेदन

देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 (JEE main exam 2022) के दूसरे सत्र को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 21 जुलाई से आयोजित करेगी. इसके आवेदन में अगर अभ्यर्थी ने कोई गलती की है तो उसके सुधार का मौका एजेंसी ने दिया है. समय सीमा 3 जुलाई 2022 यानी रविवार तक की तय की गई है. नोटिफिकेशन के अनुसार रविवार रात को 11:50 तक सुधार किया जा सकता है. इसके साथ ही जेईईमेन 2022 जून के परिणाम के बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए 1 या 2 दिन की छूट विद्यार्थियों को दोबारा मिलेगी. यह जानकारी भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नोटिफिकेशन के जरिए दी है.

Congress Focuses on ERCP: उदयपुर घटना से फीका पड़ा अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन, ERCP को ही कांग्रेस बनाएगी मुद्दा...6 जुलाई को सड़क पर उतरेगी पार्टी

राजस्थान में कांग्रेस अग्निपथ योजना के विरोध में (Agniveer Scheme Protest) जिस तरह से सड़कों पर उतरने की योजना बना रही थी, खुद को युवाओं का खैरख्वाह बताने की जुगत में थी फिलहाल उस पर ब्रेक लग गया है. इस मसले को भुनाने में उसके आड़े उदयपुर हत्याकांड आ गया. कन्हैया लाल की बर्बर हत्या के बाद अग्निवीर की खिलाफत गौण हो गई है. माहौल फिलहाल इस टॉपिक पर बात रखने का नहीं है. सूत्रों के मुताबिक इस बदले वक्त में कांग्रेस राजस्थान में तो कम से कम अग्नीपथ योजना के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाएगी (Agniveer Scheme Protest Fades away) लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का प्रयास है की जल्द ही वो इस मुद्दे से बाहर निकले और दूसरे राजनीतिक मुद्दे के साथ सड़क पर उतरे.

Rajasthan ATS on NIA Claim : उदयपुर हत्याकांड में आतंकी संगठन का हाथ होने से इनकार करना अभी प्रीमेच्योर...

उदयपुर हत्याकांड को लेकर एनआईए और राजस्थान एटीएस बयानों को लेकर आमने-सामने हो गई हैं. एनआईए ने बयान दिया कि उदयपुर में हुए हत्याकांड के पीछे (NIA On Udaipur Case) आतंकी संगठन का हाथ नहीं है. वहीं, एटीएस ने बयान जारी करते हुए कहा कि आतंकी संगठन का हाथ नहीं होना कहना अभी प्रीमेच्योर है.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Monsoon Update: राजस्थान में भीषण गर्मी के बाद अब मानसून दस्तक दे चुका है. अब धीरे-धीरे मानसून आगे बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार मानसून जुलाई में सक्रिय रहेगा. विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Rajasthan Film Tourism Promotion Policy 2022: दम तोड़ते राजस्थानी सिनेमा के लिए संजीवनी साबित होगी ये पॉलिसी, जानिए क्या है ख़ास!

आगामी 22 जुलाई को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति (Rajasthan Film Tourism Promotion Policy 2022) लांच हो जाएगी. उम्मीद और दावे कई हैं. राजस्थानी सिने जगत के लिए इसे संजीवनी बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि इस नीति के लागू होने के साथ ही लम्बे समय से सुस्त पड़े राजस्थानी सिनेमा में नई स्फूर्ति का संचार होगा. अहम पर्यटक स्थलों पर फ्री शूटिंग पॉलिसी इस उद्योग के लिए वरदान साबित होगी.

Single Use Plastic Ban: समझाइश भी सख्ती भी, निगमों ने जोन स्तर पर टीमों का गठन कर वसूला जुर्माना जब्त की प्लास्टिक

देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी (Say No To Single Use Plastic) लगाई जा चुकी है. प्रदेश में भी इसे लेकर महीनों से लोगों को जागरूक किया जा रहा था और इसे न मानने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई थी. अब उस सब पर काम हो रहा है. प्रतिबंध के बाद आखिर जीवन कैसा होगा? इसका विकल्प क्या होगा और क्या सब कुछ बैन हो जाएगा? ऐसे सवालों के जवाब जयपुर के वॉच राईडर्स दे रहे हैं.