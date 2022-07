Rajasthan ATS on NIA Claim : उदयपुर हत्याकांड में आतंकी संगठन का हाथ होने से इनकार करना अभी प्रीमेच्योर

उदयपुर जघन्य हत्याकांड (Udaipur Beheading Case) को लेकर अब एनआईए और राजस्थान एटीएस अपने बयान को लेकर आमने-सामने होती हुई नजर आ रही है. जहां गुरुवार को एनआईए ने यह बयान दिया था कि उदयपुर में हुए हत्याकांड के पीछे आतंकी संगठन का हाथ नहीं है. वहीं, शुक्रवार को राजस्थान एटीएस ने एनआईए के बयान का कटाक्ष करते हुए कहा है कि उक्त हत्याकांड में आतंकी संगठन का हाथ नहीं होना, अभी सिद्ध नहीं हुआ है और यह कहना अभी प्रीमेच्योर है.

Udaipur Murder Case: हत्याकांड के विरोध में अलवर और कोटा बंद...जगह-जगह पुलिस बल तैनात

उदयपुर में कन्हैया लाल मर्डर केस (Udaipur Murder Case) के बाद हिंदू संगठनों और भाजपा की ओर से आज अलवर और कोटा में बंद (Bandh against udaipur murder case) का आह्वान किया गया. बंद को देखते हुए सड़कों पर जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया है.

Udaipur murder case: हत्या के षड्यंत्र में SIT ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया...अब आगे की सुनवाई एनआईए कोर्ट जयपुर में

उदयपुर हत्याकांड मामले (Udaipur murder case) में एसआईटी ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. एसआईटी ने दोनों को हत्या में षड्यंत्र रचने के मामले में गिरफ्तार किया है. फिलहाल, दोनों से पूछताछ जारी है. जिला न्यायालय के आदेश के बाद अब आगे की सुनवाई एनआईए कोर्ट जयपुर में की जाएगी. उदयपुर और राजसमंद में नेटबंदी की अवधि 24 घंटे बढ़ा दी गई है.

Rajasthan High court: नि:शक्तजन प्रमाण पत्र पर कोर्ट सख्त, फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

निःशक्तजन प्रमाण पत्र को लेकर हो रहे फर्जीवाड़े (Disability certificate question raised) पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. शुक्रवार को कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया. याचिकाकर्ताओं ने पशुधन सहायक भर्ती 2018 में तय नियमों के विरुद्ध नियुक्ति का आरोप लगाया था. क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने क्या दिए निर्देश? आइए जानते हैं.

Petrol Diesel Price: आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें कितनी हैं आपके शहर में कीमतें

आज पेट्रोल के ताजा रेट्स जारी किए गए (Petrol Diesel Price in Rajasthan) हैं. उपभोक्ताओं के लिए अच्छी बात ये है कि दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. केन्द्र की घोषणा के बाद राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर 2.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.16 रुपए प्रति लीटर वैट कम कर दिया. इसके बाद प्रदेश में पेट्रोल 10.48 रुपए और डीजल 7.16 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है. अब जयपुर में पेट्रोल 108.48 रुपए और डीजल 93.72 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है. रेट स्थिर बने हुए हैं.

Politics on ERCP : राज्य सरकार संपत्ति बेचकर जुटाएगी ERCP के लिए पैसा, दावा 10 हजार करोड़ की होगी आय

राजस्थान सरकार ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) के लिए संपत्ति (Eastern Rajasthan Canal project) बेच कर पैसे जुटा रही है. कई जिलों की अनुपयोगी संपत्तियों को बेच कर 10 हजार करोड़ जमा किए जाएंगे. इसको लेकर जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कमांड एरिया डेवलपमेंट बीकानेर और कोटा को पत्र लिखा गया है.

उदयपुर हत्याकांड: घटना स्थल से 500 मीटर दूरी पर मिली लावारिस स्कूटी, एनआईए की टीम कर रही जांच

उदयपुर हत्याकांड (Udaipur Muder Case) में कन्हैया लाल की दुकान से 500 मीटर दूरी पर एक लावारिस स्कूटी पाई गई है. हत्या के बाद से यह स्कूटी वहीं खड़ी हुई है. एनआईए की टीम अब लावारिस स्कूटी के बारे में जांच पड़ताल कर रही है. बताया जा रहा है कि स्कूटी आरोपी गौस मोहम्मद की है.

Udaipur Killing : कन्हैयालाल के परिवार का छलका दर्द, कहा- समय पर कार्रवाई होती तो जिंदा रहता घर का 'मुखिया'...हत्यारों को फांसी दो

राजस्थान के उदयपुर में एक हंसते-खेलते परिवार में 28 जून को उस वक्त मातम पसर गया, जब परिवार के मुखिया की दो लोगों ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी. मंगलवार को टेलर कन्हैयालाल अपने घर से हंसी खुशी के साथ खाने का टिफिन लेकर अपने दुकान के लिए रवाना हुए थे. हर रोज की तरह वो सुबह 10 बजे दुकान के लिए निकले थे, लेकिन दोपहर बाद कन्हैयालाल के पुत्र को सूचना मिली कि उनके पिता की दुकान में निर्मम हत्या कर दी गई. आनन-फानन में परिवार के लोग दुकान की तरफ दौड़े, जहां खून से लथपथ शव दुकान में पड़ा हुआ मिला. इसे देखकर सब के रोंगटे खड़े हो गए. इस घटना के बाद से ही पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है.

राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण मंडल ने बनाए दो एप, फोटो के आधार पर होगी कार्रवाई

राजस्थान में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू हो गया (ban on single use plastic in rajasthan) है. इसके बाद पूरे प्रदेश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक रहेगी. अगर कहीं सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज होता है तो कोई भी व्यक्ति फोटो खींचकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से बनाए गए ऐप पर अपलोड कर सकता है. फोटों के आधार पर संबंधित विभाग कार्रवाई करेगा.

Road Accident in Sikar: ओवरटेक करते हुए लोक परिवहन बस ने मारी कार को टक्कर...पलटी बस...1 की मौत, 11 घायल

सीकर जिले के फतेहपुर के सदर थाना इलाके में एक लोक परिवहन बस ने ओवरटेक करते हुए सामने से आ रही कार को टक्कर मार (Bus hits car in Sikar) दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस कार को 100 फीट तक घसीटती हुई ले गई. हादसे में कार सवार की मौके पर मौत हो गई. जबकि 11 लोग घायल हो गए.