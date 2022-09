Sikar Teacher Beats Up Student: सीकर के श्रीमाधोपुर में शिक्षक और छात्र के बीच मारपीट

सीकर के श्रीमाधोपुर में एक छात्र और टीचर के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. शिक्षक ने प्रार्थना के दौरान लाइन में न खड़े होने की सजा लोहे के पाइप से पीट कर की. इसके जवाब में छात्र ने मास्टर साहब पर हाथ छोड़ दिया. दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है.

Jee advanced 2022: IIT Bombay ने जारी की रिकॉर्डेड रिस्पांस शीट

प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED) की रिकॉर्डेड रिस्पांस शीट जारी कर दी है. विद्यार्थी इन्हें JEE ADVANCED की आधिकारिक वेबसाइट https://jeeadv.ac.in/ पर दिए गए लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं.

Lumpy Disease के बीच 6500 पशु चिकित्सालयों में तालाबंदी, टीकाकरण और इलाज ठप

राजस्थान में लम्पी वायरस (Lumpy virus in Rajasthan) से अब तक 38 हजार से ज्यादा गोवंशों की मौत हो चुकी है. इसी बीच पिछले चार दिनों से पशु चिकित्सक सामूहिक अवकाश (Veterinary workers on mass leave in Rajasthan) पर हैं. बीते 4 दिन से पशु चिकित्सकों की तालाबंदी के चलते न तो बीमार पशुओं की सुध ली जा सक रही है और न ही टीकाकरण अभियान गति पकड़ पा रहा है.

बुढ़ापा सुधारने के लिए किया ब्याह, पत्नी ने हड़पी जायदाद

जयपुर में एक 55 साल के विदुर ने अपना बुढ़ापा सुधारने के लिए दूसरी शादी की. दूसरी पत्नी और उसके बच्चों ने बुजुर्ग के जेवरात, नगदी और मकान हड़प कर घर से बाहर निकाल दिया. महीनों सड़कों और धर्मशालाओं पर दिन गुजारने के बाद बुजुर्ग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है (Jaipur Old Man Cheated In remarriage).

Congress President Row: सीएम के करीबी मलिंगा बातों बातों में कर बैठे 'खिलाड़ी' की बातों का समर्थन!

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि वो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं. उनकी इस कही के उलट पार्टी के दिग्गज नेता से लेकर मंत्री तक अपनी राय जाहिर कर रहे हैं. अब इस फेहरिस्त में गहलोत के करीबी माने जाने वाले गिर्राज मलिंगा (CM Close Aide Girraj Malinga) भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने खुल कर तो नहीं पर दबे छुपे अंदाज में जो कुछ कहा है वो काबिल ए गौर है!

Triple Talaq Case: निकाह के 11 साल बाद दिया तीन तलाक, दूसरी शादी कर घर से निकाला

भले ही देश में मुस्लिम सुरक्षा अध्यादेश लागू कर दिया गया हो लेकिन आज भी मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक का सामना करना पड़ रहा है. जिले के रूपबास थाना क्षेत्र की एक महिला को उसके पति ने निकाह के 11 साल बाद तीन तलाक (Triple Talaq Case in Bharatpur) दे दिया. इतना ही नहीं नियम विरुद्ध दूसरी शादी कर पहली पत्नी को घर से निकाल दिया. अब पीड़िता ने रूपबास थाने में मंगलवार को मामला दर्ज करवाया है.

नसीराबाद में महिला की हत्या, पुलिस ने पड़ताल की तो खुले कई सनसनीखेज राज!

आशापुरा गांव में मंगलवार (30 अगस्त 2022) को 48 साल की बेला जॉनसन की लाश बावड़ी में तैरती मिली थी (Nasirabad Woman Murder Case). हत्या के शक पर पुलिस ने पड़ताल की तो पाया कि प्यार को अंजाम तक न पहुंचने देने के डर और प्रॉपर्टी के लालच में साजिश रची गई. इस मामले में पुलिस ने 19 साल के मुख्य आरोपी गौतम बैरवा और तीन नाबालिगों को दबोचा तो परत दर परत गुत्थी खुलती गई. ऐसे खुलासे हुए जो बेहद चौंकाने वाले थे.

जन्मदिन से पहले पायलट का शक्ति प्रदर्शन, कितने विधायक पहुंचेंगे इस पर रहेगी निगाह

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन से एक दिन पहले 6 सितंबर को उनके समर्थक शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी (Sachin Pilot Power Show in Jaipur) में हैं. इस शक्ति प्रदर्शन में कितने विधायक पहुंचेंगे, इस पर हर किसी की नजर है. राजस्थान में बदले सियासी हालात के बीच पायलट के जन्मदिन पर जुटने वाली भीड़ के सियासी मायने हैं. देखिए ये रिपोर्ट...

धौलपुर में जमीनी विवाद, आपस में भिड़ा परिवार...दंपती की हालत नाजुक

सैंपऊ कस्बे के पुराने मोहल्ले में एक ही परिवार के दो पक्षों में बीती रात जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया (Land Dispute in Dholpur). हमलावरों ने एक पक्ष के लोगों पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का प्रयास किया. लाठी भाटा जंग में पति-पत्नी समेत बेटा घायल हो गया.

चौबुर्जा गणेश मंदिर, जहां रणभूमि में जाने से पहले महाराजा सूरजमल की सेना झुकाती थी शीश

दुनिया भर में अजेय किले के रूप में पहचाने जाने वाले लोहागढ़ के प्रवेश द्वार पर श्री गणेश का एक मंदिर स्थापित है. जब महाराजा सूरजमल की सेना किसी युद्ध पर जाती थी, तो उससे पहले इसी मंदिर में आकर गणेश जी की दोनों प्रतिमाओं की पूजा करती थी और उसके बाद युद्ध पर निकलती. क्यों है ये मंदिर खास, क्या है इसमें अनोखी बात? आइए जानते हैं.