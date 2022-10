ACB Action In jaipur: ट्रैप कर विराटनगर थानाधिकारी के रीडर हेड कांस्टेबल को किया गिरफ्तार

एसीबी की जयपुर ग्रामीण इकाई ने आज विराटनगर थाने में एक बड़ी कार्रवाई (ACB Action In jaipur) को अंजाम देते हुए 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए थानाधिकारी के रीडर हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

सीएम की पत्नी ने गाया 'यह शुभ घड़ी आई है' गीत, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण

राजस्थान में सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. जानिए क्या है पूरा मामला...

गद्दार, दलाल, गब्बर, गैंग...क्या कांग्रेसी खुद को बेहतर जानते हैं ?

कांग्रेस खेमों में बंटी है अब वो छिपी हुई बात नहीं रही. गहलोत बनाम पायलट कैम्प जो खुलकर पार्टी में चर्चा का विषय नहीं हुआ करता था अब चर्चा ए आम है (Congress Political drama). इन दोनों गुटों के बीच की अदावत को दोनों ओर से चले शब्दों के तीखे बाणों ने और बढ़ा दिया. एक बार नहीं बार बार दोनों गुटों ने अपने अपने अंदाज में भाषाई मर्यादा को तार तार किया.

जैन धर्म का 10 हजार पेज का अनूठा ग्रंथ, कैलिफोर्निया और शिकागो यूनिवर्सिटी पुस्तकालय की बढ़ा रहा शोभा

भारत के इतिहास में यूं तो एक से बढ़कर एक ग्रंथ और ज्ञानकोष लिखे गए (Unique Holy Book of Jainism). भरतपुर के जैन संत राजेंद्र सूरीश्वर ने 10 हजार पेज का एक ऐसा ग्रंथ लिखा, जिसे लिखने में न केवल 14 साल लगे बल्कि आकार और ज्ञान के भंडार के रूप में भी वो अनोखा है.

Gramin Olympics Closing Ceremony: कबड्डी मैच को लेकर विवाद, हंगामे के बीच लौटे मंत्री विश्वेंद्र सिंह

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के समापन समारोह में शनिवार को विवाद हो गया. जिसकी वजह फाइनल में अपनी जगह पुख्ता करने की जिद्द थी (Chaos In Gramin Olympics). भारी विरोध के बाद मुकाबला कैंसिल करना पड़ा और मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे मंत्री विश्वेन्द्र सिंह भी वापिस लौट गए.

सीएम गहलोत का पीएम पर कटाक्ष, कहा- नफरत के खात्मे पर क्यों खामोश रहे मोदी...

शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर (CM Ashok Gehlot in Bikaner) पहुंचे, जहां स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान सीएम ने राजीव गांधी खेल प्रतियोगिता (Rajiv Gandhi Sports Competition) को हैप्पीनेस इंडेक्स का बेहतर जरिया करार दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसका आयोजन आपसी भेदभाव व तनाव को खत्म करने के मकसद से किया जाता है.

सीकर में बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, जयपुर रेफर

सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी थाना इलाके में शनिवार को बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मार (Miscreants Shot Businessman in Sikar) दी. घटना में गंभीर रूप से घायल व्यापारी को चिकित्सकों ने जयपुर रेफर किया है.

इलाज के दौरान मौत, सड़क पर शव फेंककर झोलाछाप डॉक्टर फरार

हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां तबीयत खराब होने पर एक युवक को इलाज के लिए बिना डिग्री के क्लीनिक चला रहे डॉक्टर के पास लाया गया. बताया जा रहा है कि गलत दवा देने से युवक की मौत हो गई. जिसके बाद चुपके से डॉक्टर ने शव को सड़क पर फेंक दिया और फरार (dead body thrown on the road in gurugram) हो गया. शव को फेंकने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

Rajasthan Cyber Frauds: 1 साल में साइबर ठगों ने लगाया 88.90 करोड़ का चूना!

प्रदेश में साइबर ठगी के प्रकरण (Rajasthan Cyber Frauds) लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवाने में लगे हुए हैं. हालांकि अप्रैल 2021 से राजस्थान में साइबर फाइनेंसियल फ्रॉड को रोकने के लिए एक हेल्प लाइन चालू की गई . इसके बावजूद साइबर क्राइम पर लगाम नहीं लग पा रही है.

Murder In Kota: महिलाओं ने लाठी से बुजुर्ग को इतना पीटा कि गई जान, हत्या का मुकदमा दर्ज

डीसीएम मुख्य बाजार में पीट-पीटकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर देने का मामला सामने आया है (Old woman killed in Kota). जिसमें हमलावर भी तीन महिलाओं के होना सामने आ रहा है. घटनाक्रम शुक्रवार देर रात का है. जिस पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है.