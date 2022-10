सीएम गहलोत का पीएम पर कटाक्ष, कहा- नफरत के खात्मे पर क्यों खामोश रहे मोदी...

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को बीकानेर (CM Ashok Gehlot in Bikaner) पहुंचे, जहां स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंत्री बीडी कल्ला, लालचंद कटारिया और गोविंद मेघवाल भी मौजूद रहे.

सिरोही में पीएम मोदी ने बिना माइक दिया भाषण, जनता से मांगी माफी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार रात सिरोही के आबूरोड दौरे पर रहे. यहां मानपुर हवाई पट्टी के (Narendra Modi Rajasthan Visit) पास बने मंच पर पहुंचकर मोदी ने घुटने के बल बैठकर मौजूद जनता का अभिवादन किया. साथ ही लोगों से वादा किया कि वे दोबारा आएंगे.

Gramin Olympics Closing Ceremony: कबड्डी मैच को लेकर विवाद, हंगामे के बीच लौटे मंत्री विश्वेंद्र सिंह

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के समापन समारोह में शनिवार को विवाद हो गया. जिसकी वजह फाइनल में अपनी जगह पुख्ता करने की जिद्द थी (Chaos In Gramin Olympics). भारी विरोध के बाद मुकाबला कैंसिल करना पड़ा और मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे मंत्री विश्वेन्द्र सिंह भी वापिस लौट गए.

सीकर में बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, जयपुर रेफर

सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी थाना इलाके में शनिवार को बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मार (Miscreants Shot Businessman in Sikar) दी. घटना में गंभीर रूप से घायल व्यापारी को चिकित्सकों ने जयपुर रेफर किया है.

गहलोत को छोड़नी पड़ेगी 3 अक्टूबर के बाद कुर्सी!

प्रदेश में इन दिनों चल रहे सियासी घमासान के बीच राजस्थान की राजनीति में काफी कुछ बदलाव की संभावना जताई जा रही है (RCA Election 2022 Row). इसी बीच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के होने वाले चुनाव भी खटाई में पड़ गए हैं. नतीजतन जूनियर गहलोत यानी वैभव गहलोत को मजबूरन 3 अक्टूबर अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा. क्या है असल मामला और क्यों अचानक बीसीसीआई का जिक्र छिड़ गया है?

इलाज के दौरान मौत, सड़क पर शव फेंककर झोलाछाप डॉक्टर फरार

हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां तबीयत खराब होने पर एक युवक को इलाज के लिए बिना डिग्री के क्लीनिक चला रहे डॉक्टर के पास लाया गया. बताया जा रहा है कि गलत दवा देने से युवक की मौत हो गई. जिसके बाद चुपके से डॉक्टर ने शव को सड़क पर फेंक दिया और फरार (dead body thrown on the road in gurugram) हो गया. शव को फेंकने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

झालावाड़ में भिड़े दो पक्ष, खूब चले लाठी डंडे... दर्जन भर घायल

झालावाड़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के लुहारिया ढाणी गांव में शुक्रवार देर रात दो पक्षों के बीच किसी पुराने जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो गया (Jhalawar 2 Groups Attack Each Other). जिसमे दर्जन भर लोग घायल हो गए. सबको इलाज के लिए झालावाड़ के एसआरजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

जिसे रखा सेवा के लिए उसी ने की जान लेने की कोशिश, जानिए क्यों...

राजधानी जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में बुजुर्ग महिला की सेवा में लगाए गए नौकर ने बुजुर्ग महिला को जान से मारने की कोशिश (Servant tried to kill elderly woman) की. घर में मौजूद नर्स और रसोइए ने घटनाक्रम होते देख लिया, जिसके बाद उन्होंने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया.

Legend League Cricket: भीलवाड़ा किंग्स ने गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से हराया, यूसूफ पठान का जलवा

जोधपुर के बरकतुल्लाह स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए लीजेंड लीग क्रिकेट (Legend League Cricket) के पहले मुकाबले में भीलवाड़ा किंग्स ने गुजरात जायंट्स को पांच विकेट से हरा दिया. भीलवाड़ा किंग्स की ओर से ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए यूसूफ पठान ने 39 रन बनाए साथ ही दो विकेट चटकाए.

Rajasthan Weather Update : अगले सप्ताह बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में होगी बारिश

राजस्थान के अधिकतर जिलों में बारिश का दौर थम चुका (Rajasthan Weather Update ) है. सूर्य की तपिश बढ़ने से लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में 5 से 7 अक्टूबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.