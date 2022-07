Udaipur murder case: हत्या के षड्यंत्र में SIT ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया

उदयपुर हत्याकांड मामले (Udaipur murder case) में एसआईटी ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. एसआईटी ने दोनों को हत्या में षड्यंत्र रचने के मामले में गिरफ्तार किया है. फिलहाल, दोनों से पूछताछ जारी

Udaipur Tailor Killers: कन्हैयालाल के हत्यारों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में किया गया शिफ्ट

उदयपुर हत्याकांड (Udaipur Murder Case) के गुनहगारों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में गुरुवार देर रात शिफ्ट कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक गौस मोहम्मद और रियाज से NIA की दस सदस्य टीम पूछताछ करेगी.

Udaipur Beheading Case : दावते इस्लामी को लेकर राजस्थान में अलर्ट, मास्टरमाइंड की तलाश में SIT और अन्य सुरक्षा एजेंसियां

उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की दिनदहाड़े हत्या के बाद (Udaipur Murder Case) राजस्थान सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में है. प्रदेश में हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है. इस जघन्य हत्याकांड का लिंक 'दावते इस्लामी' से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है. एसआईटी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी हैं.

चित्तौड़गढ़ में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, धार्मिक स्थल पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका...पुलिस कर रही जांच

चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई. कुछ अराजक तत्वों ने एक धार्मिक स्थल पर ज्वलनशील पदार्थ (Inflammable material thrown at religious place) से भरी बोतल फेंक दी. बोतल फटने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए. शिकायत पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Udaipur Brutal Murder : कन्हैयालाल का परिवार गहलोत सरकार की घोषणा को लेकर दुविधा में....पत्नी और बेटे ने कही ये बड़ी बात

मृतक कन्हैयालाल का परिवार गहलोत सरकार की घोषणा को लेकर दुविधा में है. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह नौकरी को लेकर मुख्यमंत्री और प्रशासन के दिए गए अलग-अलग बयान हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में इस मामले को लेकर (Tailor Kanhaiya Lal Family Statement) कन्हैयालाल की पत्नी और बेटे ने बड़ी बात कही. खुद सुनिए...

Udaipur Murder Case: कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज की गाड़ी का नंबर 26 11

उदयपुर हत्याकांड (Udaipur Murder Case) में दोनों आरोपी जिस बाइक से भागे थे पुलिस ने आरोपियों के साथ उस बाइक को भी जब्त कर लिया था. बाइक मुख्य आरोपी रियाज की थी. खास बात ये है कि बाइक का नंबर 2611 है.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मंत्री खाचरियावास का बयान, कहा- प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों से बात करके लाएं हेट स्पीच के खिलाफ कानून

पैगंबर मौहम्मद पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को देश में हो रही (Khachariyawas demanded imprisonment of Nupur Sharma) हिंसा के लिए दोषी ठहराया है. साथ ही शीर्ष अदालत ने उन्हें देशवासियों से माफी मांगने के लिए कहा है. इस पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बड़ा बयान दिया है.

Gold Smuggling: डीआरआई की टीम ने जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा 2.25 करोड़ का सोना

जयपुर एयरपोर्ट पर डीआरआई की टीम ने यात्री के (Gold Smuggler arrested in jaipur) पास से 4.5 किलो सोना बरामद किया है. सोने की कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है. टीम सोना तस्करी में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है.

2 जुलाई को होगी रद्द हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, इंटरनेट बंद होने पर अभ्यर्थी यहां से करें प्रवेश पत्र डाउनलोड

राजस्थान में 14 मई को दूसरी पारी में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था. जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था. अब रद्द की गई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2 जुलाई को (Constable Recruitment Exam will be held on 2nd July) होगी.

Udaipur Murder Case: हत्याकांड के विरोध में बीकानेर, प्रतापगढ़ और चूरू बंद...जगह-जगह पुलिस बल तैनात

उदयपुर में कन्हैया लाल मर्डर केस (Udaipur Murder Case) के बाद हिंदू संगठनों और भाजपा की ओर से बीकानेर, चूरू, प्रतापगढ़ और बिजयनगर में बंद (Bandh against udaipur murder case) का आह्वान किया गया. शुक्रवार को बंद का व्यापक असर भी देखने को मिला. कहीं एक-दो दुकानें खुली दिखीं तो कार्यकर्ताओं ने उसे बंद करा दी. सड़कों पर पुलिस बल भी जगह-जगह तैनात दिखा.