Udaipur murder case: उदयपुर हत्याकांड मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड मामले (Udaipur murder case) में एसआईटी ने गुरुवार देर रात 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में षड्यंत्र रचने के मामले में दोनों की गिरफ्तारी की गई है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम मोहसिन और आसिफ बताए जा रहे हैं. इसके अलावा 3 अन्य से पूछताछ की जा रही है. इससे पहले हत्याकांड के दो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है.

NIA On Udaipur Case: राजस्थान पुलिस के दावे से NIA का इनकार, कहा- उदयपुर कांड के पीछे नहीं आतंकवादी संगठन का हाथ

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कन्हैयालाल हत्याकांड में 'आतंकवादी संगठन' के शामिल होने के दावे को खारिज कर दिया है. खास बात ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के कई 'जिम्मेदार' इस घटना के पीछे किसी 'आतंकी संगठन' के शामिल होने की बात कह चुके हैं. इस मामले में एनआईए से जुड़े सूत्रों के हवाले से न्यूज़ एजेंसी एएनआई (News Agency ANI) ने ये बात सामने रखी है.

Udaipur Killing: पुलिस तंत्र पर चला सत्ता का चाबुक, राज्य का इंटेलिजेंस अब भी अछूता...आखिर क्यों?

उदयपुर हत्याकांड हमलावरों के तार किस से और कहां से जुड़े थे इसकी जांच जारी है. गुरुवार को 32 IPS के तबादले हुए. इनमें उदयपुर के आईजी और एसपी का नाम भी शामिल है. उन पर तो ट्रांसफर की गाज गिर गई, लेकिन सवाल राज्य खुफिया तंत्र की नाकामी (Intelligence Failure in Udaipur Murder Case) को लेकर खड़े किए जा रहे हैं.

National CA Day: एक घर में पांच सदस्य, सभी सीए...मिलिए राजस्थान की पहली चार्टेड अकाउंटेंट्स फैमिली से

गुलाबी नगरी के राजवंशी परिवार को शहर क्या पूरा राजस्थान जानता है. घर के मुखिया विकास राजवंशी से लेकर सबसे छोटे सदस्य अभिषेक राजवंशी तक सब सीए प्रैक्टिशनर्स (Jaipur CA Family) हैं. अभिषेक ने 2018 में ये तमगा हासिल किया. रोचक बात ये है कि परिवार की बहू रितिका भी लोगों के Hard Earned रुपए पैसे का हिसाब किताब रखती हैं यानी वो भी सीए ही हैं.

Rajasthan Weather Update: मानसून के मेघ मेहरबान, इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गुरुवार को मानसून ने एंट्री मार दी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार फिलहाल पूर्वी राजस्थान के कोटा और भरतपुर संभाग में मानसून ने दस्तक दी है. आने वाले में दिनों में मानसून पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा और 6 जुलाई तक अलग-अलग हिस्सों में बारिश होगी.

National Doctors Day: एसएमएस अस्पताल के डॉ. जीवन अब तक कर चुके 24 हजार से अधिक सर्जरी...गिनीज बुक में भी दर्ज है नाम

एक जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे (National Doctors Day) मनाते हैं. बीते कई सालों में देश में चिकित्सा पद्धति में भी काफी सुधार आया है. चिकित्सा स्तर काफी आधुनिक हो गया है. देश में कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर अपनी काबिलियत साबित की है. आज डॉक्टर्स डे पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एसएमएस अस्पताल के डॉ. जीवन कांकरिया (SMS hospital doctor Jeevan Kankaria) की जिन्होंने रिकॉर्ड सर्जरी करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराकर प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है. पढ़ें पूरी खबर...

Dungarpur SP Transferred: एसपी सुधीर जोशी का ट्रांसफर, शराब तस्करी से 'मंथली रिश्वत' का लगा था आरोप... राशि डोगरा को कमान

राजस्थान में 32 IPS अधिकारियों का तबादला किया (Dungarpur SP Transferred) गया है. इनमें डूंगरपुर के पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी का भी नाम शामिल है. जोशी पर शराब तस्करों से वसूली का आरोप लगा था. 2 सीआई और 2 कांस्टेबल 8 लाख तक की रकम लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे. इनकी जगह जिले को पहली बार महिला एसपी मिल रही है.

Single Use Plastic Ban: देशभर में आज से सिंगल-यूज प्लास्टिक बैन, ये 19 चीजें अब नहीं मिलेंगी

केंद्र की मोदी सरकार ने आज से देशभर में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है. इसके तहत प्लास्टिक से बनी कई चीजें अब मिलनी बंद हो जाएंगी. इस बैन से रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें भी शामिल हैं, जो अब नहीं देखने को नहीं मिलेंगी. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उन सामानों की लिस्ट जारी की है, जिनपर रोक लग रही है. सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें, जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है.

Single Use Plastic Ban : राजस्थान में आज से सिंगलयूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन, शुरू होगी 'मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना'

राजस्थान में शुक्रवार से पाॅलीथिन के बाद अब सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन (Single Use Plastic Ban in Rajasthan) हो जाएगा. आदेश नहीं मानने और पॉलीथिन का प्रयोग करते हुए पाए जाने पर 500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है. साथ ही आदेश में 5 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है. राजस्थान के सरकारी और निजी कार्यालयों में प्लास्टिक बैन के आदेश जारी हो गए हैं, जिसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा.

National CA Day: अब साढ़े तीन साल में CA बनाने की तैयारी, आर्टिकलशिप भी होगी दो साल की

देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में अब चार साल का समय नहीं लगेगा. इसमें छह माह कम किए जा रहे हैं. यानी की अब साढ़े तीन साल में ही सीए बन (Now become CA in three and half years) सकेंगे. इसके लिए छुट्टियों की संख्या में भरी कटौती की जाएगी. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से चार्टर्ड अकाउंटेंट पाठ्यक्रम में कई बदलाव करने की कवायद शुरू हो चुकी है. आईसीएआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सुझावों को मंजूरी मिलने के बाद अगले साल से इसे लागू किया जाएगा. बदलाव को लेकर इससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स की राय भी ली गई है.