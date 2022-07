Udaipur Tailor Killers: कन्हैयालाल के हत्यारों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में किया गया शिफ्ट

उदयपुर हत्याकांड (Udaipur Murder Case) के गुनहगारों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में गुरुवार देर रात शिफ्ट कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक गौस मोहम्मद और रियाज से NIA की दस सदस्य टीम पूछताछ करेगी.

उदयपुर हत्याकांड के बाद आईजी और एसपी पर गिरी गाज, देर रात सरकार ने दोनों बदले...32 IPS अधिकारियों का तबादला

गहलोत सरकार ने देर रात 32 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है. उदयपुर हत्याकांड (Udaipur Murder Case) के बाद आईजी हिंगलाजदान और एसपी मनोज कुमार दोनों को हटा दिया गया है. अब प्रफुल्ल कुमार उदयपुर के आईजी होंगे, जबकि एसपी विकास शर्मा को लगाया गया है. यहां देखिए पूरी लिस्ट...

उदयपुर मामले पर अल्पसंख्यक आयोग ने कहा, अपराध करने वाले को कानून का सामना करना होगा

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उदयपुर में दो मुस्लिम युवकों द्वारा एक दर्जी की निर्मम हत्या किए जाने की घटना को लेकर गुरुवार को कहा कि वह अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए है. लेकिन जो अपराध करेगा उसे अकेला खड़ा होना पड़ेगा तथा इसकी कीमत चुकानी होगी. आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि सभी के पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और उन्हें देखना होगा कि कोई दूसरा देश उनका इस्तेमाल नहीं करे.

उदयपुर हत्याकांड: आरोपियों का यूपी से कनेक्शन जानने राजस्थान पहुंची UP ATS

उदयपुर हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों में चिंता है. एजेंसियों को आशंका है कि कहीं उदयपुर में नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाले कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या करने वाले रियाज और गौस मोहम्मद ने यूपी में भी अपने पाव पसारे थे और नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फ़िराक में थे. इसकी जांच करने के लिए यूपी एटीएस की एक टीम राजस्थान के उदयपुर गुरुवार को पहुंच गयी.

National CA Day: एक घर में पांच सदस्य, सभी सीए...मिलिए राजस्थान की पहली चार्टेड अकाउंटेंट्स फैमिली से

गुलाबी नगरी के राजवंशी परिवार को शहर क्या पूरा राजस्थान जानता है. घर के मुखिया विकास राजवंशी से लेकर सबसे छोटे सदस्य अभिषेक राजवंशी तक सब सीए प्रैक्टिशनर्स (Jaipur CA Family) हैं. अभिषेक ने 2018 में ये तमगा हासिल किया. रोचक बात ये है कि परिवार की बहू रितिका भी लोगों के Hard Earned रुपए पैसे का हिसाब किताब रखती हैं यानी वो भी सीए ही हैं.

कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, 198 रुपये घटे दाम, जानिए नए रेट

लगातार बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को नए महीने के पहले दिन राहत मिली है. सरकारी तेल कंपनियों ने रसोई गैस के कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती करने का एलान किया है. आज से कमर्शियल सिलेंडर के दाम 198 रुपये तक घटा दिए गए हैं. इस फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 2021 रुपये हो गये हैं. इससे पहले इनकी कीमतें 2219 रुपये थीं.

National Doctors Day: एसएमएस अस्पताल के डॉ. जीवन अब तक कर चुके 24 हजार से अधिक सर्जरी...गिनीज बुक में भी दर्ज है नाम

एक जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे (National Doctors Day) मनाते हैं. बीते कई सालों में देश में चिकित्सा पद्धति में भी काफी सुधार आया है. चिकित्सा स्तर काफी आधुनिक हो गया है. देश में कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर अपनी काबिलियत साबित की है. आज डॉक्टर्स डे पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एसएमएस अस्पताल के डॉ. जीवन कांकरिया (SMS hospital doctor Jeevan Kankaria) की जिन्होंने रिकॉर्ड सर्जरी करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराकर प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है. पढ़ें पूरी खबर...

Single Use Plastic Ban : राजस्थान में आज से सिंगलयूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन, शुरू होगी 'मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना'

राजस्थान में शुक्रवार से पाॅलीथिन के बाद अब सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन (Single Use Plastic Ban in Rajasthan) हो जाएगा. आदेश नहीं मानने और पॉलीथिन का प्रयोग करते हुए पाए जाने पर 500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है. साथ ही आदेश में 5 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है. राजस्थान के सरकारी और निजी कार्यालयों में प्लास्टिक बैन के आदेश जारी हो गए हैं, जिसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा.

National CA Day: अब साढ़े तीन साल में CA बनाने की तैयारी, आर्टिकलशिप भी होगी दो साल की

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सीए पाठ्यक्रम में बदलाव के सुझाव दिए हैं. इनमें मौजूदा 4 साल के सीए कोर्स में 6 माह घटाना और तीन साल की आर्टिकलशिप को घटाकर 2 साल करने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव शामिल हैं. सुझावों में कहा गया है कि पाठ्यक्रम अवधि कम करने के लिए छुट्टियों को कम किया (CA course in three and half years) जाएगा. सुझावों को मंजूरी मिलते ही अगले सत्र से इसे लागू किया जा सकेगा.

Jagannath Rath Yatra : उदयपुर में आज धूमधाम से निकलेगी जगन्नाथ रथ यात्रा, जानें क्या होगा खास...

राजस्थान के उदयपुर में 1 जुलाई को परंपरागत हर्षोल्लास के साथ निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा. रथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने यात्रा के आयोजकों व प्रबुद्ध जनों की बैठक ली. इस दौरान बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जंगा श्रीनिवास ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण गत 2 वर्षों तक जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित नहीं किया जा सका था. अब हमारे सामने महामारी नहीं है तो इसे पूरी श्रद्धा और भावनाओं के साथ पूरे उत्साह से आयोजित करें. लेकिन हम सभी यह देखें कि शहर में कर्फ्यू के हालातों के बीच पूर्ण अनुशासन के साथ इसका आयोजन हो, साथ ही कानून एवं शांति-व्यवस्था बनी रहे.