Udaipur Tailor Killers: कन्हैयालाल के हत्यारों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में किया गया शिफ्ट

उदयपुर हत्याकांड (Udaipur Murder Case) के गुनहगारों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में गुरुवार देर रात शिफ्ट कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक गौस मोहम्मद और रियाज से NIA की दस सदस्य टीम पूछताछ करेगी.

उदयपुर हत्याकांड के बाद आईजी और एसपी पर गिरी गाज, देर रात सरकार ने दोनों बदले...32 IPS अधिकारियों का तबादला

गहलोत सरकार ने देर रात 32 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है. उदयपुर हत्याकांड (Udaipur Murder Case) के बाद आईजी हिंगलाजदान और एसपी मनोज कुमार दोनों को हटा दिया गया है. अब प्रफुल्ल कुमार उदयपुर के आईजी होंगे, जबकि एसपी विकास शर्मा को लगाया गया है. यहां देखिए पूरी लिस्ट...

उदयपुर हत्याकांड : फैक्ट्री पर मारा छापा, रियाज के रिश्तेदारों से NIA की पूछताछ...कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

उदयपुर हत्याकांड मामले में NIA-SIT की टीमों ने जांच तेज कर दी है. पकड़े गए आरोपी रियाज अतारी के रिश्तेदारों से गुरुवार को एनआईए (NIA) ने पूछताछ की है. भीलवाड़ा जिले के आसींद में (NIA Interrogates Accused Riyaz Relatives) रियाज के रिश्तेदारों के मकान के बाहर आज भी पुलिस का जाब्ता तैनात है. वहीं, दोनों आरोपियों की उदयपुर जिला कोर्ट में पेशी हुई, जहां से कोर्ट ने उन्हें 13 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है.

Jagannath Rath Yatra : उदयपुर में आज धूमधाम से निकलेगी जगन्नाथ रथ यात्रा, जानें क्या होगा खास...

उदयपुर में आज यानी 1 जुलाई को धूमधाम के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा (Jagannath Rath Yatra) निकली जाएगी. प्रशासन ने रथ यात्रा मार्ग पर कर्फ्यू में ढील है, लेकिन शेष जगह कर्फ्यू यथावत रहेगा. रथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने यात्रा के आयोजकों व प्रबुद्ध जनों की बैठक के बाद ये फैसला लिया.

Udaipur Murder Case: कन्हैया लाल हत्याकांड के विरोध में जयपुर बंद, नहीं खुले दुकानों के शटर...जगह-जगह पुलिस बल तैनात

उदयपुर में कन्हैया लाल मर्डर केस (Udaipur Murder Case) के बाद सर्व समाज की ओर से जयपुर बंद (Jaipur Bandh against udaipur murder case) का आह्वान किया गया. गुरुवार को बंद का व्यापक असर भी देखने को मिला. कहीं एक-दो दुकानें खुली दिखीं तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे बंद करा दी

National Doctors Day: एसएमएस अस्पताल के डॉ. जीवन अब तक कर चुके 24 हजार से अधिक सर्जरी...गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है नाम

एक जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे (National Doctors Day) मनाते हैं. बीते कई सालों में देश में चिकित्सा पद्धति में भी काफी सुधार आया है. चिकित्सा स्तर काफी आधुनिक हो गया है. देश में कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर अपनी काबिलियत साबित की है.

CA Foundation Day: अब साढ़े तीन साल में CA बनाने की तैयारी, आर्टिकलशिप भी होगी दो साल की

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सीए पाठ्यक्रम में बदलाव के सुझाव दिए हैं. इनमें मौजूदा 4 साल के सीए कोर्स में 6 माह घटाना और तीन साल की आर्टिकलशिप को घटाकर 2 साल करने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव शामिल हैं. सुझावों में कहा गया है कि पाठ्यक्रम अवधि कम करने के लिए छुट्टियों को कम किया (CA course in three and half years) जाएगा. सुझावों को मंजूरी मिलते ही अगले सत्र से इसे लागू किया जा सकेगा.

Single Use Plastic Ban : राजस्थान में आज से सिंगलयूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन, शुरू होगी 'मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना'

राजस्थान में शुक्रवार से पाॅलीथिन के बाद अब सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन (Single Use Plastic Ban in Rajasthan) हो जाएगा. आदेश नहीं मानने और पॉलीथिन का प्रयोग करते हुए पाए जाने पर 500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है. साथ ही आदेश में 5 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है. राजस्थान के सरकारी और निजी कार्यालयों में प्लास्टिक बैन के आदेश जारी हो गए हैं, जिसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा.

Coaching for Agniveer : कोटा में अग्निवीर भर्ती परीक्षा की करवाई जाएगी पढ़ाई, कोचिंग संस्थान ने तैयार किया कोर्स...

कोटा के कोचिंग संस्थानों ने केंद्र सरकार की बहुचर्चित अग्निवीर स्कीम भर्ती को लेकर होने वाले टेस्ट की तैयारी के लिए पूरी योजना बना ली है. एयरफोर्स के एग्जाम के लिए कोर्स (Agniveer Scheme Syllabus) भी तैयार कर लिया है. जबकि इंडियन आर्मी और नेवी के लिए तैयारी की जा रही है. जल्द ही अग्निवीर वायु के लिए कोर्स लॉन्च हो जाएगा. जुलाई के पहले सप्ताह में कोचिंग शुरू होगी.

Sariska Tiger Reserve : 1 जुलाई से तीन माह के लिए सरिस्का रहेगा बंद, पांडुपोल और अलवर बफर जोन में कर सकेंगे सफारी

1 जुलाई से तीन माह के लिए मानसून सीजन के दौरान सरिस्का को आम लोगों के लिए बंद कर (Sariska Tiger Reserve closed for 3 months) दिया जाएगा. इस दौरान केवल सरिस्का का एक रुट पांडुपोल खुला रहेगा. साथ ही बाला किला बफर जोन में पर्यटक सफारी का आनंद ले सकेंगे.