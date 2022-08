डूंगरपुर में तलवार से चचेरी बहन का सिर धड़ से किया अलग, अंधविश्वास बना कारण

डूंगरपुर में आस्था की आड़ में अंधविश्वास ने एक 9 वर्षीय बच्ची की जान ले ली. रविवार को माताजी का भाव आना बताकर किशोरी ने तलवार से चचेरी बहन की गर्दन काट दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

Barmer: शहीद सांवलाराम को BSF कैंप में दी गई श्रद्धांजलि, आज पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार

कांगो में उग्रवादियों से लोहा लेते शहीद हुए सांवलाराम विश्नोई का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार (Martyr Sanvlaram last rites in Barmer) किया जाएगा. बाड़मेर से शहीद की पार्थिव देह पैतृक गांव के लिए रवाना होने से पहले सीमा नेहरू नगर स्थित 83 बीएसएफ बटालियन कैंप में सीमा सुरक्षा बल की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

Nag Panchami 2022: राजस्थान में अब सांपों की पढ़ाई, पकड़ने से लेकर सर्पदंश तक की मिलेगी जानकारी

सनातन धर्म में सर्पों को एक विशेष स्थान प्राप्त है. श्रावण मास की पंचमी (Nag Panchami 2022) तिथि को नाग देवताओं की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. वहीं, राजस्थान में विद्यार्थी अब सांपों की पढ़ाई भी करेंगे. कोटा देश का ऐसा दूसरा संस्थान है जहां ऐसा कोर्स शुरू हो रहा है.

Gold Smuggling : जयपुर एयरपोर्ट पर DRI ने जब्त किया 1.27 करोड़ रुपए का सोना, 3 गिरफ्तार

जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (Jaipur International Airport) पर रविवार को चेकिंग के दौरान डीआरआई (Directorate of Revenue Intelligence) ने तस्करी कर लाया जा रहा सोना बरामद (Gold Smuggling) किया है. यह सोना तीन यात्रियों के सामान में मिला है, जिसकी कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है.

राजस्थान ब्यूरोक्रेसी में बदलाव: 7 IAS, 4 IPS और 7 IFS अधिकारियों के तबादले, यहां देखिए पूरी लिस्ट...

गहलोत सरकार ने रविवार देर रात 7 आईएएस, 4 आईपीएस और 7 आईएफएस अधिकारियों के तबादले (Transfer in Rajasthan) किए हैं. गहलोत सरकार ने योगेश दाधीच को जयपुर एसओजी में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है.

Lokesh Sharma on BJP: CM गहलोत के ओएसडी ने सोशल मीडिया पर संभाला सियासी मोर्चा, इन नेताओं को दी नसीहत

राजस्थान में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रहा है. सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को नसीहत (Lokesh Sharma on Shekhawat and Poonia) दी है. जानिए पूरा मामला...

आदिबद्री और कनकांचल क्षेत्र में समस्त खनन गतिविधियों पर रोक, क्षेत्र की राजकीय भूमि वन विभाग को हस्तातंरित- CM गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर साधु, महंत, जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की. उन्होंने महंत विजयदास के निधन पर संवेदना व्यक्त की और उनकी सभी मांगों को पूरा करने का (legal mining near religious places will be stopped) आश्वासन दिया.

RBSE Supplementary exam: 4 अगस्त से होगी बोर्ड की पूरक परीक्षाएं, अभी डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 4 अगस्त से पूरक परीक्षाओं का आयोजन किया जा (RBSE supplementary examinations date ) रहा है. बोर्ड ने पूरक परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है. पूरक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं. परीक्षार्थी आज से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

मतदाता सूची में नाम जुड़वाना हुआ और भी आसान, 1 अगस्त से हुआ यह बड़ा बदलाव

मतदाता सूची में नाम जुड़वाना अब और भी आसान हो गया है. भारत निर्वाचन आयोग ने पंजीकरण प्रारूपों को भी आमजन के लिए और अधिक अनुकूल और सरल बना दिया है. अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम वर्ष में चार बार करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी तिथियां घोषित की गई हैं.

रीट पर सीपी जोशी का बड़ा बयानः रोजगार के लिए भर्ती निकाली लेकिन परीक्षा का सिस्टम इतना बड़ा हो गया कि संभाल नहीं पाए...

रीट भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता और इसको लेकर हुए प्रदर्शन पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी का (CP Joshi big statement on REET) बड़ा बयान सामने आया है. जोशी ने कहा सरकार ने रोजगार देने के लिए भर्ती निकाली, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो सिस्टम में पैसे लेकर नकल करवा रहे हैं. उन्होंने कहा परीक्षा का सिस्टम इतना बड़ा हो गया कि संभाल नहीं पाए. रविवार को टॉक जर्नलिज्म में संसदीय कार्यप्रणाली (CP Joshi in Talk Journalism program) को लेकर भी जोशी ने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी.