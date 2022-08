Har Ghar Tiranga Campaign : हर घर तिरंगा के लक्ष्य में झंडे की किल्लत, डाक विभाग दे रहा 25 रुपये का तिरंगा, राजस्थान में 70 लाख झंडों का लक्ष्य

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देशभर में 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जा रहा (Har Ghar Tiranga campaign) है. इसके तहत राजस्थान में 70 लाख झंडों का लक्ष्य रखा गया है. हर घर तिरंगा फहराने का ध्येय लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है. डाकघर के जरिए भी तिरंगे लोगों तक घर-घर पहुंचाए गए हैं. डाकघरों में सेल्फी प्वॉइंट भी बनाए गए हैं.

प्रदेश में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मिला, जयपुर में RUHS के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती

मंकी पॉक्स अब देश में भी पांव पसारने लगा है. दिल्ली और केरला के बाद सोमवार को राजधानी जयपुर में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज भी सामने आया है. ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से मंकी पॉक्स को लेकर विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की गई है. लोगों से सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है. आरयूएचएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अजीत सिंह का कहना है कि इस मरीज को किशनगढ़ से रेफर किया गया है. दरअसल मरीज के शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई दे रहे हैं और मंकी पॉक्स संक्रमण होने पर आमतौर पर मरीज में कुछ ऐसे ही लाल चकत्ते दिखाई देते हैं. मरीज को किशनगढ़ से आरयूएचएस रेफर किया गया. फिलहाल मरीज को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है.

Protest in Congo : शहीद सांवलाराम का हुआ अंतिम संस्कार...वीरांगना बोली- पति की शहादत पर गर्व, लेकिन हमेशा रहेगा दुख

कांगो में हिंसक प्रदर्शन के दौरान शहीद हुए बाड़मेर के सांवलाराम विश्नोई का (Savlaram Vishnoi of Barmer Martyred in congo) पार्थिव शरीर सोमवार को पैतृक गांव पहुंचा. शहीद के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई. इसके बाद पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान शहीद की विरांगना ने कहा पति के जाने का दुख हमेशा रहेगा, लेकिन उनकी शहादत पर सबको गर्व है.

RPSC : सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2021 का मॉडल उत्तर कुंजी जारी, 2 से 4 अगस्त तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2021 का मॉडल (Assistant Statistical Officer Exam 2021) आंसर-की जारी कर दिया है. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं. Answer Key में आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों को 2 से 4 अगस्त तक का समय दिया गया है.

Special: अगर आप भी करते हैं प्लास्टिक के बने सामान का इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान, जानें क्यों जरूरी है प्रतिबंध

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को एक माह (one month of single use plastic ban in Rajasthan) पूरे हो गए हैं लेकन अभी भी बाजारों में यह खुलेआम प्रयोग की जा रही है. प्लास्टिक पर्यावरण और आमजन और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है इस पर ईटीवी भारत ने सीएसडीएस के डायरेक्टर और विशेषज्ञ डॉ. विवेक अग्रवाल से की खास बातचीत...

Bribe Case in Chittorgarh : 1 लाख रुपये की थी डिमांड, 50 हजार रुपये घूस लेते ACB के हत्थे चढ़ा कनिष्ठ अभियंता

चित्तौड़गढ एसीबी ने सोमवार को ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया और एक घूसखोर कनिष्ठ अभियंता को रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर (Junior Engineer trapped in bribe case in Chittorgarh) लिया. एसीबी के अनुसार जल ग्रहण विकास एवं संरक्षण विभाग का आरोपी कनिष्ठ ​अभियंता परिवादी से बिल पास करवाने की एजव में 1 लाख रुपये घूस मांग रहा था. ट्रैप कार्रवाई में वह 50 हजार रुपये लेते धरा गया.

Allegation to Army Soldiers: सेना के जवानों पर चरवाहे की हत्या का आरोप, परिजनों ने किया शव रखकर प्रदर्शन...6 जवानों पर मुकदमा

पोकरण में सेना के जवानों पर चरवाहे को पीट-पीटकर जान से मार डालने का (Army soldiers accused of killing the shepherd) गंभीर आरोप लगाया गया है. मृतक के परिजनों ने जवानों पर चरवाहे की हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों ने एसडीएम कार्यालय के सामने शव रखकर प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. शाम को 6 जवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

Exclusive: बीकानेर पहुंचे उपेन यादव का बड़ा बयान, कहा- राजस्थान के बेरोजगार युवा 2023 में कई नेताओं को करेंगे बेरोजगार

एकीकृत बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय (Upen Yadav in Bikaner) पहुंचे. इस दौरान उपेन यादव ने तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान रीट भर्ती समेत विभिन्न मुद्दों पर ईटीवी भारत से बेबाकी से अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि राजस्थान के बेरोजगार युवा वर्ष 2023 में कई नेताओं को बेरोजगार कर देंगे.

पायलट कैंप के मंत्री मुरारी लाल ने नाराज G-6 को दी सलाह, कहा- शर्तें न पहले थीं, न अब हैं...बिना विभाग की परवाह चुनाव के लिए जुटे रहें

बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों में से कुछ विधायक (BSP MLAs Who Joined Congress unhappy) अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं. इसी को लेकर पायलट गुट के मंत्री मुरारी लाल मीणा ने राजेंद्र गुढ़ा का नाम लिए बिना कहा कि अपनी भावना प्रकट करना नाराजगी नहीं होती. नाराजगी का मुद्दा अलग होता है और काम की बात रखना अलग.

RPSC : सहायक आचार्य फिजिक्स प्रतियोगिता परीक्षा 2020 का साक्षात्कार का परिणाम जारी, 35 अभ्यर्थी सफल

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सोमवार को सहायक आचार्य फिजिक्स प्रतियोगी परीक्षा 2020 (Assistant Professor Competitive Exam 2020) के साक्षात्कार का परिणाम जारी किया गया है. जारी लिस्ट में 35 अभ्यर्थियों ने अपनी जगह बनाई है. सचिव एच. एल. अटल ने बताया कि कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य फिजिक्स के पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम में अस्थाई रूप से सफल घोषित उम्मीदवारों के साक्षात्कार 26 से 29 जुलाई 2022 को आयोजित किए गए थे. साक्षात्कार के बाद संबंधित सेवा नियमानुसार 35 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है. अभ्यर्थी संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं.