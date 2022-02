अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा (आरएएस) 2021 का (RAS Mains exam date declared) आयोजन अब 20 व 21 मार्च 2022 को (RAS Mains exam will be held on 20th and 21st March ) किया जाएगा. पहले यह परीक्षा 25 व 26 फरवरी को होनी थी. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश से परीक्षा को स्थगित किया गया था.

सचिव एच.एल अटल ने बताया कि 23 फरवरी को हुई फुल कमीशन की बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद आरएएस (मुख्य) परीक्षा 2021 का कार्यक्रम निश्चित किया गया है. परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र यथासमय आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सूचनाओं के लिए अभ्यर्थी समय-समय पर आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें. बता दें कि हाईकोर्ट ने आरएएस प्री परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम रद्द करने के निर्देश दिए थे. साथ ही आरएएस मेंस परीक्षा को स्थगित करने के आदेश दिए थे. परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए अभ्यार्थियों का आंदोलन जारी था. ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है.

अभ्यार्थियों का पक्ष था कि आरएएस प्री परीक्षा के परिणाम के 10 दिन बाद ही आरएएस परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया था. बावजूद इसके अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए समय नहीं दिया गया. हालांकि अभ्यर्थियों की इस मांग को राज्य सरकार ने नकार दिया था. अगले दिन कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने के निर्देश दिए थे. आरएएस मैंस 2021 परीक्षा के लिए 20 हजार 114 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं.