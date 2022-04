जयपुर. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (National Panchayati Raj Day 2022) पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग का टि्वटर हैंडल RDPR_Rajasthan लॉन्च किया (Rajasthan Panchayati Raj twitter handle launch) गया. ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीना ने रविवार को इसे लॉन्च किया. अब विभाग के टि्वटर हैंडल पर भी विभाग से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.

इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि आमजन को विभाग से संबंधित योजनाओं में अगर कोई शिकायत या परेशानी है, तो विभाग के अधिकृत ट्विटर हैंडल को टैग करें. जिससे धरातल पर आने वाली समस्याओं की वास्तविकता को जानकर निस्तारण करवाया (Panchayati Raj related issues to be solved on Twitter handle) जाएगा. पंचायती राज मंत्री ने कहा कि आमजन को पंचायती राज की मूलभूत सोच का लाभ एवं ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं का लाभ निरंतर एवं बिना भ्रष्टाचार के मिल सके. इसके लिए धरातल पर जाकर जनता से सीधा संवाद किया जा रहा है.

राजस्थान पंचायती राज विभाग का टि्वटर हैंडल

उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदेश के पाली, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर, करौली, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिलों में जाकर आमजन से सीधा संवाद कर उनके सामने धरातल पर आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. पंचायती राज मंत्री ने कहा कि यह ऐसा विभाग है जिसके जरिए विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से शहरों के निकट स्थित क्षेत्रों सहित जहां राज्य के दूरस्थ स्थान पर कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले आमजन निर्धन, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी व्यक्तियों और परिवारों को भी सुगम व आत्मनिर्भर जीवनयापन की स्थितियां सृजित कर सकते हैं.

साथ ही उन्हें स्थानीय आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बना सकते हैं. उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा 24 अप्रैल, 2010 को घोषित किया गया था. तब से लेकर आज तक प्रति वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है.