सोनिया गांधी से मिलेंगे गहलोत

राजस्थान में जारी सियासी रण के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज यानी 29 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे. गहलोत देर रात दिल्ली पहुंचे.

जयपुर में सेना भर्ती रैली

जयपुर में आज 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक सेना में भर्ती के लिए रैली का आयोजन करवाया जाएगा. जिसके लिए 73 हजार से ज्यादा कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है. जयपुर और सीकर जिले से आने वाले कैंडिडेट्स की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं. इसके लिए पेड कैंटीन के साथ ही अस्थायी बस स्टैंड भी बनाया गया है.

ग्रामीण ओलंपिक के तीसरे चरण का आयोजन

ग्रामीण ओलंपिक के तीसरे चरण का आयोजन आज से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुरू होगा. सीएस और जिला कलेक्टर ग्रामीण खेलों के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगी.

आरसीए चुनाव: जारी होगी अंतिम लिस्ट

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव को लेकर आज अंतिम लिस्ट जारी होगी. बता दें, 30 सितंबर को मतदान होगा.

जयपुर में पेयजल सप्लाई शटडाउन

बीसलपुर-जयुपर पेयजल परियोजना के तहत अमानीशाह पम्पिंग स्टेशन के स्वच्छ जलाशय की सफाई कार्य के चलते 29 सितंबर को 8 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा. इसके कारण जयपुर शहर के कई इलाकों में 29 सितंबर की शाम को पानी सप्लाई नहीं किया (No Water supply on 29th September in Jaipur) जाएगा.

राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट परिणाम

आज राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट का रिजल्ट जारी होगा. जिसके जरिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर व संबद्ध संस्थानों में प्रवेश मिलेगा.इसकी परीक्षा 11 सितंबर को बीकानेर, जयपुर और उदयपुर के कुल 20 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी.

मौसम अपडेट: इन संभागों में बारिश की संभावना

इन संभागों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने आज अजमेर और उदयपुर संभागों में बारिश की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार आज अजमेर और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. साथ ही शेष संभागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

गुजरात दौरे पर पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे. इस दौरान पीएम गुजरात के लोगों को 29 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे. 29 और 30 सितंबर को पीएम सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में आज वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होगी. इस मामले में वादी हिंदू पक्ष की महिलाओं ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जिस पर सुनवाई होनी है. कार्बन डेटिंग से लकड़ी, चारकोल, पुरातात्विक खोज, हड्डी, चमड़े, बाल और खून के अवशेष की उम्र पता चल सकती है.

शारदीय नवरात्रि 2022 : चौथे दिन करें मां कूष्मांडा की पूजा

नवरात्रि (Sharadiya Navratri 2022) के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा का विधान (Worship of Maa Kushmanda on fourth day) है. मान्यता है कि मां कूष्मांडा ने ही ब्रह्माण्ड की रचना की है. मां का स्वभाव अत्यंत ही सौम्य है. इसलिए यदि कोई भक्त सच्चे मन से इनका शरणागत बन जाता है उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है. तो चलिए आपको बताते हैं कि मां कूष्मांडा देवी का महत्व, पूजा विधि और कथा.