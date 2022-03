राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी. इसके बाद शून्यकाल में विधायक अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाएंगे. विधानसभा में आज भी हंगामा के आसार हैं.

यूपी में आखिरी चरण का मतदान

यूपी में आज आखिरी चरण का मतदान है. 9 जिलों की 54 सीटों पर सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो जाएगा. 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव की मतगणना होगी.

एग्जिट पोल होंगे जारी

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर इन पांच राज्यों के लिए एग्जिट पोल आज शाम 6 बजे के बाद आना शुरू हो जाएंगे. पांच राज्यों में किसकी सरकार बन रही है कहां उलटफेर हो सकता है. यह सब एग्जिट पोल नतीजों के रूप में सामने आएंगे.

प्रधानमंत्री मोदी जन औषधि केंद्र के मालिकों व लाभार्थियों से करेंगे संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) जन औषधि केंद्र (Jan Aushadhi Kendra) के मालिकों के साथ ही 'जेनरिक' दवाइयां (Generic Medicine) उपलब्ध कराने की योजना के लाभार्थियों से आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संवाद करेंगे.

नवाब मलिक पर आज सुनवाई

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक जमानत याचिका पर आज मुंबई उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा. नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.

यूक्रेन संकट : 1500 से अधिक भारतीय स्वदेश लौटेंगे

नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 1,500 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए सोमवार को आठ उड़ानें परिचालित की जाएंगी. यूक्रेन का वायु क्षेत्र रूसी हमले के कारण 24 फरवरी से बंद है. यूक्रेन से बाहर निकल रहे भारतीय नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड जैसे देशों से विमानों के जरिए स्वदेश लाया जा रहा है.

कीव में घायल भारतीय छात्र हरजोत सिंह की होगी वतन वापसी

यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के हमले में घायल भारतीय छात्र हरजोत सिंह (Indian student Harjot Singh injured in Kyiv) की सोमवार को वतन वापसी (Harjot Singh will return to India on Monday) होगी. हमले के बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट खो दिया था. भारतीय राजदूत उनकी वतन वापसी की व्यवस्था करायी है. सोमवार को हरजोत अन्य भारतीयों के साथ भारत लौटेंगे. केंद्रीय मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

आईईवीपी-2022: निर्वाचन आयोग करेगा वर्चुअल इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम का आयोजन

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण के मतदान के दिन सात मार्च को निर्वाचन आयोग विदेशी चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए वर्चुअल माध्यम से इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम (आईईवीपी) का आयोजन करेगा. बयान के अनुसार अंतरराष्ट्रीय पहुंच और चुनाव प्रबंधन निकायों को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी व्यवस्था और प्रक्रिया से परिचित करवाने की पहल के तहत यह आयोजन एक अहम घटक है. बयान में कहा गया कि आईईवीपी-2022 निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी बेहतरीन परिपाटियों और अनुभवों को साझा करने का भी अवसर प्रदान करेगा.

Russia Ukraine Crisis: रूस-यूक्रेन के बीच वार्ता का तीसरा दौर आज

रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का तीसरा दौर सोमवार को होगा. चार मार्च को हुई वार्ता में नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारा बनाने पर सहमति हुई थी, हालांकि अब तक इस पर अमल नहीं हो सका है.

मौसम अपडेट: राजस्थान के कई जिलों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार आज राजस्थान के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. विभाग के अनुसार आज पूर्वी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभागों में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है. साथ ही अन्य जिलों में आज मौसम शुष्क रहेगा.