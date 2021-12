New Year And Omicron: राजस्थान में जश्न के लिए 2 घंटे की छूट

New Year And Omicron: राजस्थान में जश्न के लिए 2 घंटे की छूट

Omicron के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने नए साल पर जश्न मनाने की छूट दी है. आज (31 दिसंबर) की रात कोई पाबंदी नहीं रहेगी. सामान्य दिनों में रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन नव वर्ष की रात जश्न मनाने के लिए छूट रहेगी. सरकारी आदेश के अनुसार, रात 12:30 बजे तक रेस्टोरेंट्स खोले जा सकते हैं. रेस्टोरेंट्स के लिए ढाई घंटे की अतिरिक्त छूट दी गई है. रात्रिकालीन कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दी गई है.

आज की बड़ी सुर्खियां, जिन पर रहेंगी सबकी निगाहें

सीएम अशोक गहलोत आज लेंगे कोविड समीक्षा बैठक

सीएम अशोक गहलोत आज लेंगे कोविड समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज जयपुर जिले में कोविड के बढ़ते केसेज के संबंध में दोपहर 12:30 बजे समीक्षा बैठक आयोजित होगी. बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर, गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार सहित कई अधिकारी और डॉक्टर भाग लेंगे.

राजस्थान के अधिकारियों और कर्मियों के IPR दाखिल करने का आज अंतिम दिन

IPR दाखिल करने का आज अंतिम दिन

राज्य के अधिकारियों और कर्मियों को 31 जनवरी तक IPR दाखिल करना होगा. अधिकारियों को आज IPR दाखिल करनी होगी. 31 जनवरी के बाद ऑनलाइन मॉड्यूल बंद हो जाएगा.

RSMSSB Recruitment 2021: APRO और MVSI भर्ती के लिए आज आवेदन का अंतिम दिन

APRO और MVSI भर्ती के लिए आज आवेदन का अंतिम दिन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सहायक जनसंपर्क अधिकारी (APRO) और मोटर वाहन उपनिरीक्षक (Motor Vehicle Sub Inspector In Rajasthan) यानी MVSI की भर्ती निकाली है. एपीआरओ के 76 और मोटर वाहन उपनिरीक्षक के 197 पदों पर भर्ती होगी. इसके लिए आज 2 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन (Online Application From 2 December 2021) की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है.

केरल का सबरीमाला मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आज से फिर खुलेगा

केरल का सबरीमाला मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आज से फिर खुलेगा

केरल का सबरीमाला मंदिर (Sabarimala temple) को विधि विधान से पूजा के बाद बंद कर दिया गया था. लेकिन 30 दिसंबर की शाम को मकरविलक्कू पूजा के बाद 31 दिसंबर से श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुल जाएगा. श्रद्धालुओं को 31 दिसंबर से मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

UP: पीयूष जैन मामले में अखिलेश यादव आज कन्नौज में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

पीयूष जैन मामले में अखिलेश यादव आज कन्नौज में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

इत्र कारोबारी पीयूष जैन के सपा से संबंधों को लेकर आज अखिलेश यादव कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इस दौरान कानपुर के ही दूसरे इत्र कारोबारी और सपा MLC पम्मी जैन भी पूर्व सीएम के साथ रह सकते हैं. पम्मी जैन को पीयूष जैन का रिश्तेदार बताया गया था. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई. पीयूष के घर से करीब 200 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश बरामद किया गया. चुनाव से पहले पीयूष जैन को समाजवादी पार्टी का करीबी बताया जा रहा है.

Delhi: आज GST काउंसिल की बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी अध्यक्षता

आज GST काउंसिल की बैठक

आज GST काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक (GST Council Meeting) होगी. बैठक में टेक्सटाईल जूतों पर जीएसटी रेट बढ़ाने के फैसले को टालने पर चर्चा हो सकती है. GST रेट्स को तर्कसंगत बनाने पर भी चर्चा हो सकती है.

ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन

इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन

2021-22 Assessment Year के लिये इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग की आज 31 दिसंबर, 2021 को अंतिम तारीख है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 29 दिसंबर तक 5.09 करोड़ टैक्सपेयर्स रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. जिसमें केवल 29 दिसंबर को ही करीब 23.24 लाख टैक्सपेयर्स ने आयकर रिटर्न भरा है. इसलिए अपना आयकर रिटर्न जरुर 31 दिसंबर तक दाखिल कर लें. अगर आप शुक्रवार 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न भरते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा.

Shah In Ayodhya: रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित

Shah In Ayodhya: रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन

केंद्रीय गृह अमित शाह आज अयोध्या, संतकबीर नगर व बरेली में भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा के दौरान आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित करेगें. शाह सुबह 10:30 बजे अयोध्या हनुमानगढ़ी और 11:00 बजे श्री राम जन्मभूमि में श्री रामलला का दर्शन व पूजन करेंगे. वह 11:30 बजे राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, अयोध्या में जनसभा को संबोधित करेंगे.

Pradosh Vrat 2021: आज है प्रदोष व्रत

आज है प्रदोष व्रत

इस साल 2021 का आखिरी (Last Pradosh Vrat 2021) प्रदोष व्रत 31 दिसंबर यानि आज के दिन है.शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत (Pradosh Vrat Shukra) भी कहा जाता है. भगवान शिव की पूजा का विधान है. इस व्रत को करने से व्यक्ति को धन, संपत्ति, सुख, साधन आदि प्राप्त होता है. इसके साथ ही इस व्रत को करने वाले को सौभाग्यशाली समझा जाता है. कहते हैं इस व्रत को करने से जीवन में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है.