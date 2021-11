Makan In Jaipur: राजस्थान कांग्रेस प्रभारी आज आएंगे जयपुर

Makan In Jaipur: राजस्थान कांग्रेस प्रभारी आज आएंगे जयपुर

राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन आज जयपुर आएंगे. पीसीसी में दोपहर 2 बजे 12 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर बैठक आयोजित की जाएगी. इस दौरान सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे. दिल्ली में होने वाली रैली में प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे.

Doctors Strike in Rajasthan: Neet pg counseling को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार

Neet pg counseling को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार

नीट पीजी काउंसलिंग (Delay in Neet pg counseling) में देरी के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन (Resident doctors agitation) की राह पर हैं. रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर अब डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं.वहीं नीट पीजी काउंसिलंग की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी को होनी है.

Upen Yadav In UP: आंदोलन जारी, भूख हड़ताल पर बैठे सभी बेरोजगार

Upen Yadav In UP: आंदोलन जारी

लखनऊ में राजस्थान के बेरोजगारों का प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आमरण अनशन (Rajasthan Unemployment movement in lucknow) आज भी जारी रहेगा. तीन दिन बीतने के बाद भी मामले में कोई सुनवाई (3rd day strike of rajasthan youth in up ) नहीं हुई है. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा है कि जब तक मांगों पर कोई निर्णय नहीं होता आंदोलन खत्म नहीं होगा.

Dangal In Bharatpur: आज से दो दिवसीय दंगल में दमखम दिखाएंगी उत्तर भारत की 70 महिला पहलवान

आज से दो दिवसीय महिला दंगल

भरतपुर में आज से दो दिवसीय दंगल शुरू हो रहा है. इस दंगल में उत्तर भारत की 70 महिला पहलवान अपना दमखम दिखाएंगी. इसमें राजस्थान समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड की महिला पहलवान भाग लेंगी.

Opposition Meeting: विपक्षी दलों ने की सांसदों के निलंबन की निंदा, आज करेंगे अहम बैठक

विपक्षी दलों ने की सांसदों के निलंबन की निंदा, आज करेंगे अहम बैठक

कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने पिछले मानसून सत्र के दौरान ‘अशोभनीय आचरण’ करने के लिए राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों को वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि सरकार के इस ‘अधिनायकवादी फैसले’ के खिलाफ आगे की रणनीति तय करने के लिए वे मंगलवार को बैठक करेंगे. बैठक में संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे के कदम पर विचार करेंगे.

Covid Omicron Variant: सीएम केजरीवाल करेंगे आज समीक्षा बैठक

Corona Variant पर बैठक आज

कोरोना के नए वेरिएंट (Corona New Variant) को लेकर दिल्ली के CM Arvind Kejriwal अहम बैठक करेंगे. संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये अहम बैठक बुलाई है.

Fodder Scam: राजद सुप्रीमो की CBI कोर्ट में सुनवाई आज

चारा घोटाले पर सुनवाई आज

चारा घोटाले में आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सशरीर पेश होने पर कोई निर्देश नहीं सुनाया था.कोर्ट ने CBI को ये भी निर्देश दिया था कि इस मामले में उनके पास कोई गवाह हो तो 30 नवंबर को पेश करें.

Corruption Case: आज जांच आयोग के समक्ष पेश होंगे देशमुख

देशमुख की पेशी आज

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री (former Maharashtra home minister) अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे एक सदस्यीय आयोग के समक्ष आज पेश होंगे. एंटीलिया विस्फोटक सामग्री बरामदगी मामले के बाद मार्च में सिंह का मुंबई पुलिस कमिश्नर (Mumbai Police Commissioner) के पद से स्थानांतरण कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों से मुंबई में बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूलने के लिए कहा था.

New Naval Chief: आर हरि कुमार आज संभालेंगे नए नौसेना प्रमुख की कमान

नए नेवी चीफ

वाइस एडमिरल आर हरि कुमार आज नौसेना प्रमुख (New Naval Chief) की कमान संभालेंगे. वो मौजूदा नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे. आर हरि कुमार वर्तमान में नौसेना की पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं.

IMD Alert On Weather: तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग ने कहा है कि आज दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण राज्य के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके अधिक चिह्नित होने और बाद के 48 घंटों के दौरान पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है.