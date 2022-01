राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम गहलोत आज कोर ग्रुप के साथ करेंगे बैठक

सीएम अशोक गहलोत

राजस्थान में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत आज कोर ग्रुप के साथ वीसी के जरिए बैठक करेंगे. यह बैठक आज शाम 5 बजे सीएमआर पर होगी.

आज की बड़ी सुर्खियां

राजस्थान: कांग्रेस कार्यालय पर आज से फिर शुरू होगी जनसुनवाई

राजस्थान कांग्रेस कार्यालय पर करीब दो सप्ताह बाद आज से फिर से जनसुनवाई शुरू होगी. आज मंत्री रामलाल जाट और मंत्री टीकाराम जूली सुबह 11 बजे जनसुनवाई करेंगे.

राजस्थान कांग्रेस कार्यालय

कोविड से बचाव के लिए आज से शुरू होगा बच्चों का वैक्सीनेशन

प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. कोरोना के मामलों को बढ़ता देख आज से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. भरतपुर में आज 2 लाख से अधिक बच्चों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है.

वैक्सीनेशन

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज रहेंगे बीकानेर दौरे पर

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और अधिकारियों की बैठक लेंगे.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

कोरोना पर सख्ती: जयपुर में आज से शुरू होगा रोको-टोको अभियान

कोरोना संक्रमण (corona infection) और नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron In Rajasthan) के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जयपुर में 3 जनवरी से सख्ती बढ़ाई जाएगी. पुलिस की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करवाने के लिए रोको-टोको (roko toko campaign in jaipur) अभियान चालाया जाएगा. नियमों की पालना नहीं करने वाले लोगों के चालान काटे जाएंगे.

रोको-टोको अभियान

देशभर में आज से बच्चों का वैक्सीनेशन

पूरे देश में आज से 15-18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है. यह पहली बार है कि इस उम्र के किशोरों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी. जिस तरह से बड़ों को वैक्सीन दी गई थी, वही डोज इन किशोरों को भी दी जाएगी.

वैक्सीनेशन

भाजपा अपने चुनावी घोषणा पत्र के लिए आज से हर वर्ग के लोगों से संवाद करेगी

उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly elections to be held in Uttar Pradesh) के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP)अपने चुनावी घोषणा पत्र (election manifesto) को जारी करने से पहले लोगों के सुझाव मांग रही है और इस कड़ी में तीन जनवरी यानी सोमवार से प्रदेश के विभिन्‍न स्‍थानों पर पार्टी के घोषणा पत्र निर्माण समिति के सदस्य प्रमुख वर्ग के लोगों से संवाद कर उनके सुझाव जानेंगे.

भाजपा

कोरोना की रफ्तार तेज : पश्चिम बंगाल में स्कूल, कॉलेज बंद, आज से लागू होंगी नई पाबंदियां

पश्चिम बंगाल सरकार ने संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि के चलते सोमवार से सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति 50 फीसदी तक सीमित करने के आदेश के साथ कोविड संबंधी प्रतिबंधों को फिर लागू कर दिया है.

स्कूल बंद

PM नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात करेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का जाएगी.

पीएम नरेंद्र मोदी

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगा भारत

बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतकर आत्मविश्वास से भरे भारत के पास दक्षिण अफ्रीका में आज से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम को हराकर पहली बार सीरीज जीतने का मौका है. एक यादगार साल (2021) के अंत के बाद भारत 2022 में भी शानदार शुरुआत करने पर ध्यान दे रहा होगा.