आरपीएससी भवन को मिलेगा नया ब्लॉक, CM गहलोत करेंगे शिलान्यास

आज की बड़ी सुर्खियां

आरपीएससी भवन को आज नया ब्लॉक मिलेगा. सीएम अशोक गहलोत आज इसका शिलान्यास करेंगे.

सीएम अशोक गहलोत

राजस्थान: नीट काउंसलिंग में हो रही देरी के कारण रेजिडेंट चिकित्सकों का आज से हड़ताल

नीट काउंसलिंग में हो रही देरी के कारण प्रदेशभर के रेजिडेंट चिकित्सकों में आक्रोश है. ऐसे में आज से रेजीडेंट चिकित्सक हड़ताल पर रहेंगे. जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

रेजीडेंट चिकित्सक

यूपी में बेरोजगारों के आंदोलन का तीसरा दिन, आमरण अनशन पर युवा

राजस्थान के बेरोजगारों का यूपी में आंदोलन जारी है. आज आंदोलन का तीसरा दिन है. लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन कर बेरोजगार आज से आमरण अनशन शुरू करेंगे.

यूपी में बेरोजगारों का धरना

संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, विपक्षी दलों ने बनाई रणनीति

संसद के शीतकालीन सत्र (Winter session of parliament) के लिए रणनीति तैयार करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने संसदीय दल की बैठक (Meeting of BJP parliamentary committee) में पार्टी के सांसदों की अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति पर जोर दिया और उन्हें विपक्ष का मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी (Ready to compete) के साथ आने को कहा है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

संसद

आज पेश होगा कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को बताया कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक (farm laws repeal bill 2021) शीतकालीन सत्र 2021 के पहले दिन संसद में पेश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधता, शून्य-बजट खेती एमएसपी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व इससे जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

आईटी मंत्रालय आज से मनाएगा 'आजादी का डिजिटल महोत्सव'

आईटी मंत्रालय की ओर से आज से 'आजादी का डिजिटल महोत्सव' मनाया जाएगा. रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव

कलकत्ता HC बंगाल में नगर निकाय चुनाव पर भाजपा की याचिका पर आज करेगा सुनवाई

कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) भाजपा द्वारा दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई करेगा. भाजपा ने न्यायालय से राज्य के सभी निगम चुनाव को एक साथ कराने संबंधी सरकार को आदेश देने की मांग की है.

कलकत्ता उच्च न्यायालय

दिल्ली में आज से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, ट्रकों की एंट्री पर 3 दिसंबर तक बैन

राजधानी दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर लगाए गए बैन को तीन दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक़ दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सुधर रही है. ऐसे में स्कूल और कॉलेज आदि को आज से खोल दिया जाएगा.

स्कूली बच्चे (फाइल)

भारतीय शहरों के लिए सिंगापुर एयरलाइंस व स्कूट आज से शुरू करेगी उड़ान

विमानन कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस और उसकी सहायक कंपनी स्कूट सिंगापुर से आज से 10 भारतीय शहरों के लिए धीरे-धीरे उड़ानों का संचालन शुरू करेगी.

सिंगापुर एयरलाइंस

Fodder Scam: डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज दलील रखेंगे लालू के वकील

लालू यादव

चारा घोटाले (Fodder Scam Case) के सबसे बड़े मामले यानी डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले (Illegal withdrawal case from Doranda Treasury) में लालू यादव (lalu yadav) के वकील आज सीबीआई अदालत रांची (CBI Court ranchi) में दलील पेश करेंगे.