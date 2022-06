मुख्यमंत्री गहलोत का चूरू दौरा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज चूरू दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे आज सालासर आएंगे. गहलोत 25 जून को दोपहर 1.30 बजे हेलीकॉप्टर से सालासर आएंगे और सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करेंगे. उसके बाद दोपहर 3 बजे हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे.

जोधपुर में NSUI का सैनिक सत्याग्रह मार्च

अग्निपथ योजना के विरोध का राज्य में जोधपुर केंद्र बनता जा रहा है. आज एनएसयूआई सैनिक सत्याग्रह मार्च निकालेगी और अग्निपथ योजना को लेकर विरोध-प्रदर्शन करेगी.

RPSC : वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन का अवसर

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (Changes can be made in one time registration by RPSC) के माध्यम से भरे गए आवेदनों में शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुरूप संशोधन का अभ्यार्थियों को अवसर उपलब्ध करवाया जा रहा है. संशोधन करने की सुविधा 25 जून से 24 जुलाई 2022 की रात्रि 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी.

जर्मनी के लिए रवाना होंगे पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात जी-7 शिखर सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के लिए रवाना होंगे. यहां पर चासंलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. इस दौरान यूक्रेन संघर्ष, हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत कई वैश्विक चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा हो सकती है.

समर्थन अभियान शुरू करेंगी मुर्मू

नामांकन दाखिल करने के बाद NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज से राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने में मदद के लिए राजनीतिक दलों से समर्थन के लिए अपना अभियान शुरू करेंगी.

अग्निवीरों की भर्ती के लिए आएगा नोटिफिकेशन

लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच आज नेवी में अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आएगा. सेना भर्ती के लिए पहली रैली अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी.

काला दिवस मनाएगी बीजेपी

आज उत्तराखंड में बीजेपी काला दिवस मनाएगी. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में लगे आपातकाल के विरोध में ये दिवस मनाया जाएगा. आपातकाल में उत्पीड़न झेलने और जेल गए लोगों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे.

आज कुल्लू में गरजेंगे केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धर्मशाला, मंडी व हमीरपुर के बाद अब कुल्लू में राजनीतिक माहौल गरमाने आएंगे. वे शनिवार सुबह 11.00 बजे कुल्लू कॉलेज गेट से लेकर ढालपुर तक 300 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकालेंगे.

दो दिवसीय काशी दौरे पर आज आएंगे मुख्यमंत्री योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को शाम चार बजे के बाद वाराणसी आएंगे. उनके आगमन की सूचना जिला प्रशासन के पास आ गई है. यहां मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों संग संवाद करेंगे. इसके बाद जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे.

अमित शाह आज डिजास्टर मैनेजमेंट पर आयोजित एक सेमिनार में शामिल होंगे

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात में होने वाले डिजास्टर मैनेजमेंट पर आयोजित एक सेमिनार में शामिल होंगे.