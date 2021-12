BJP Samarpan Nidhi Abhiyan : आज से 11 फरवरी तक, आर्थिक मजबूती के लिए होगा काम

भाजपा 25 दिसंबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से लेकर 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि तक प्रदेश में समर्पण निधि अभियान (Samarpan Nidhi Abhiyan) चलाएगी. इस दौरान पार्टी समाज के हर तबके तक पहुंच कर उनके परिश्रम से एकत्रित की गई राशि का कुछ अंशदान पार्टी के लिए जुटाएगी.

Poonia Mewar Yatra: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का उदयपुर दौरा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज उदयपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. साथ ही वे आज डूंगरपुर में समर्पण निधि कार्यक्रम में शामिल होंगे. उसके बाद बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना करेंगे और तलवाड़ा में बांसवाड़ा जिला प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. शाम को 6 बजे उदयपुर प्रस्थान कर वहां उदयपुर जिला पार्टी कार्यालय में समर्पण निधि कार्यक्रम को संबोधित करेंगे.

REET 2021 : पदों की संख्या को लेकर आमरण अनशन शुरू, SFI का जयपुर कूच आज

राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद बढ़ाने की मांग को लेकर बेरोजगार लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं. अब शहीद स्मारक पर दो बेरोजगारों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है. वहीं, एसएफआई ने इस मांग को लेकर 25 दिसंबर को जयपुर कूच का एलान किया है.

Bikaner: अटल जयंती पर BJP युवा मोर्चा की गुड गर्वनेंस कार्यशाला आज

भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज से 3 दिन तक बीकानेर में गुड गवर्नेंस कार्यशाला आयोजित की जाएगी. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर युवा मोर्चा की ओर से इस प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बीकानेर में किया जा रहा है.

Kota MBS Hospital : नए अस्पताल में आज से बंद होगी रूटीन-प्लांड सर्जरी

एमबीएस अस्पताल में आज से रूटीन और प्लांट सर्जरी (Planned Surgery Will be Stopped in MBS Hospital) बंद हो जाएगी. यह अब नए साल में ही जनवरी महीने में दोबारा शुरू होगी. इसके चलते रोज करीब 65 से 70 मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे.

भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती

25 दिसंबर यानी आज भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है. 25 दिसंबर 1924 को जन्मे वाजपेयी हमारे बीच नहीं हैं, मगर देशवासियों की यादों में वह आज भी अटल हैं. यहां तक कि उनके आलोचक भी उनके कौशल का लोहा मानते थे. पाकिस्तान में उनके भाषण को सुनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था, वाजपेयी साहब, आप पाकिस्तान में भी चुनाव जीत सकते हैं.

Atal Bihari Birth Anniversary: UP के सीएम योगी भूतपूर्व PM की जयंती पर बांटेंगे मुफ्त Tablet और Smartphone

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर छात्र-छात्राओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है. लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में वह 50,000 छात्र-छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे.

Delhi Merrut Expressway : आज से लगेगा टोल, दिल्ली से मेरठ तक के देने होंगे 140 रुपये

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहन चालकों को आज से टोल शुल्क चुकाना पड़ेगा. शनिवार सुबह आठ बजे से एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा शुरू हो जाएंगे. निर्धारित दरों के आधार पर जितनी दूरी वाहन चालक इस एक्सप्रेसवे पर तय करेंगे, उतना ही टोल चुकाना पड़े.

Night Curfew: ओमीक्रोन के चलते महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और यूपी में नाइट कर्फ्यू

देश में ओमीक्रोन (omicron cases in india) के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती का दौर शुरू हो गया है. कुछ राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी है. अब तक महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों की तरफ से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है. जबकि गुजरात के 8 शहरों में इस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं. महाराष्ट्र में शुक्रवार रात्रि से ही कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, हरियाणा शनिवार रात्रि से इसे लागू करेगा.

Merry X Mas: ईसा मसीह के जन्मदिन का पर्व क्रिसमस आज

दुनिया को प्रेम और शांति का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस के अवसर पर शुक्रवार देर रात जैसे ही घड़ी की सूइयां 12 पर आईं, चर्च के घंटे बज उठे। मोमबत्तियां जलीं, क्रिसमस कैरल्स गूंजे.