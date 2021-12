Last Date Of Nomination: पंचायती राज चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन

पंचायती राज चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन

राज्य के 4 जिलों में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन का आज (Last date of nomination for Zilla Parishad and Panchayat Samiti Member) आखिरी दिन है. राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त (State election commission) पीएस मेहरा ने प्रत्याशियों से समय पर पहुंच कर नामांकन पत्र दाखिल करने की अपील की है.

Kumbhalgarh Festival @ Udaipur: कुंभलगढ़ महोत्सव का दूसरा दिन आज

कुंभलगढ़ महोत्सव का दूसरा दिन आज

उदयपुर में कल से कुंभलगढ़ महोत्सव का आगाज हो चुका. इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसमें देशी और विदेशी सैलानी भाग लेंगे. महोत्सव में राजस्थानी विधा पर आधारित लाल अंगी गैर, सेहरिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी.

Jobless Youths In UP: राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का उत्तर प्रदेश में आंदोलन जारी

राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का उत्तर प्रदेश में आंदोलन जारी

उत्तर प्रदेश में अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं का आंदोलन जारी है. आंदोलन का आज छठवां दिन है. राजस्थान के बेरोजगार लखनऊ स्थित (Strike of Rajasthan Youth in UP) कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर आंदोलन कर रहे हैं और आमरण अनशन पर बैठे हैं. इस दौरान अब तक दो महिला बेरोजगारों की तबीयत खराब हो चुकी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 15 जिलों में आज येलो अलर्ट

राजस्थान के 15 जिलों में आज येलो अलर्ट

राजस्थान में कई जिलों में आज बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में मेघगर्जन और आकाशीय बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़ और जयपुर जिले में मेघगर्जन और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है.

RSMSSB Recruitment 2021: 76 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू

RSMSSB Recruitment 2021: 76 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी. अभ्यर्थी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in के जरिए इन पदों (RSMSSB APRO Recruitment 2021) के लिए 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. कुल 76 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी.

Shah In Sahranpur: केंद्रीय गृह मंत्री विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित

Shah In Sahranpur: केंद्रीय गृह मंत्री विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) आज सहारनपुर का दौरा करेंगे. जहां विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के अलावा वे एक विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित करेंगे. इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) भी उनके साथ मौजूद रहेंगे.

Priyanka In Muradabad : कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली आज

Priyanka In Muradabad : कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली आज

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव पश्चिमी यूपी में चुनावी प्रचार का बिगुल फूंकेगी. अभी तक पश्चिमी यूपी में उनकी कोई रैली नहीं हुई है. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के गढ़ में रैली करने के बाद प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली मुरादाबाद के बुद्धि विहार फेज टू में होगी.

National Pollution Control Day : दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में देश की राजधानी दिल्ली

National Pollution Control Day : दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में देश की राजधानी दिल्ली

हर साल की तरह इस बार फिर 2 दिसंबर को देश राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस (National Pollution Control Day) मना रहा है. आज हम प्रदूषण से मुक्त होने का संकल्प लेते हैं, लेकिन हर साल देश में प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है. हालात इतने खराब हैं कि देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गई है.

World Computer Literacy Day 2021: विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आज

विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आज

दुनिया में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए हर साल 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस (World Computer Literacy Day 2021) मनाया जाता है. आज सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है. बिना इसके कोई भी संगठन काम करने में असमर्थ सा है. कंप्यूटर सीखने की प्रक्रिया में हाल के वर्षों में काफी तेजी आई है.

Guru Pradosh Vrat: सुखद संयोग है , मिलेगा शिव-श्री हरि का आशीर्वाद

सुखद संयोग है , मिलेगा शिव-श्री हरि का आशीर्वाद

गुरुवार (thursday) के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत (pradosh vrat) को गुरु प्रदोष व्रत (guru pradosh vrat december) कहा जाता है. इस व्रत का महात्म्य गुरुवार (thursday) को होने से और अधिक बढ़ जाता है. इस दिन भगवान शिव (lord shiva ji)के साथ भगवान विष्णु जी (lord vishnu ji) जी का पूजन भी किया जाता है. जिन लोगों की कुंडली में गुरु और चंद्र ग्रह खराब होता है, उन्हें विशेष तौर पर ये व्रत करना चाहिये.