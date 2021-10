भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का जोधपुर दौरा

भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का जोधपुर दौरा

भाजपा प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह आज जोधपुर के प्रवास पर रहेंगे. इस दौरान वे भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और बैठक लेंगे.

आज की बड़ी सुर्खियां, जिन पर रहेंगी सबकी निगाहें

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के महापड़ाव का चौथा दिन

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के महापड़ाव का चौथा दिन

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के महापड़ाव का आज चौथा दिन है. प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव आमरण अनशन पर हैं और आज उनके अनशन का चौथा दिन है. महासंघ अपने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.

CWC की बैठक में भाग लेने के बाद आज उदयपुर पहुंचेंगे रघुवीर मीणा

CWC की बैठक में भाग लेने के बाद आज उदयपुर पहुंचेंगे रघुवीर मीणा

सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा आज CWC की बैठक में भाग लेने के बाद उदयपुर पहुंचेंगे. इस दौरान वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

मौसम अपडेट: राजस्थान के 20 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट

राजस्थान के 20 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग ने अलवर, भरतपुर, दौसा और करौली जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर जिलों में मेघगर्जन और आकाशीय बिजली चमकने को लेकर अलर्ट जारी किया है.

लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में नक्सली संगठन ने 4 राज्यों में किया बंद का एलान

नक्सली संगठन ने 4 राज्यों में किया बंद का एलान

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों को गाड़ी से कुचलने की घटना के विरोध में नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी ने 17 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बंद का एलान किया है.

आज से 5 दिवसीय इजराइल दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री

इजराइल दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री

विदेश मंत्री एस जयशंकर 17 अक्टूबर से पांच दिवसीय यात्रा पर इजराइल जायेंगे जहां वे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे. विदेश मंत्रालय के बयान से यह जानकारी मिली है.

सऊदी अरब में टीका लगा चुके लोग 18 महीनों बाद खुली हवा में लेंगे सांस

18 महीनों बाद अब खुली हवा में सांस लेगा सऊदी अरब

कोरोना वायरस की शुरुआत के करीब 18 महीनों बाद सऊदी अरब में अब हालात पहले जैसे होते नजर आ रहे हैं. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 मामलों में भारी गिरावट और देश की उच्च टीकाकरण दर के चलते रविवार 17 अक्टूबर से किंगडम में लागू कई प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएंगे. हालांकि नई छूट सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगी जो वैक्सीन लगवा चुके हैं.

T-20 वर्ल्ड कप आज से प्रारंभ

T-20 वर्ल्ड कप आज से प्रारंभ

आईपीएल 2021 भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन रोमांच बरकरार रहेगा. क्योंकि यूएई और ओमान में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत आज यानि 17 अक्टूबर से होने जा रही है. वहीं टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले 10 व 11 नवंबर को तथा खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा.

अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस आज

अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस आज

हर साल 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन दिवस (International Day for the Eradication of Poverty ) मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया में गरीबी दूर करने के किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है. इस दिवस पर विभिन्न प्रकार के विकास कार्य और योजनाओं को जारी किया जाता है.

Delhi-NCR में बारिश के आसार

Delhi-NCR में बारिश के आसार

IMD ने दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में बादल छाए रहने के साथ मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. इससे तापमान में भी कमी आएगी.