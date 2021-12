गहलोत सरकार के 3 साल पूरे, जनता को मिलेगा गिफ्ट

गहलोत सरकार के 3 साल पूरे

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार आज अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे करने जा रही है. ऐसे में सरकार की तरफ से तीन सालों के काम का लेखा-जोखा जनता के सामने रखने के अलावा सफलता के रूप में जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है. सरकार के कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य सरकार के तीन साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर “सेवा ही धर्म-सेवा ही कर्म” के संकल्प के तहत कई आयोजनों में शामिल होंगे.

आज की बड़ी सुर्खियां, जिन पर रहेंगी सबकी निगाहें

Bank Strike Today: बैंक कर्मचारियों की हड़ताल,10,000 करोड़ का लेन-देन होगा प्रभावित

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल

बैंकों की देशव्यापी हड़ताल (Bank Strike Today) आज भी जारी है. आज भी सरकारी बैंकों की हड़ताल है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया है. इस हड़ताल का सीधा असर बैंक के कामकाज पर पड़ेगा. राजस्थान में हड़ताल से प्रतिदिन 10 हजार करोड़ का लेनदेन प्रभावित होगा.

सीएम गहलोत आज लेंगे सभी विभागों की समीक्षा बैठक

सीएम गहलोत आज लेंगे सभी विभागों की समीक्षा बैठक

सीएम अशोक गहलोत आज सभी विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे. आज सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में गहलोत शाम 5 बजे बैठक लेंगे और विभागों की समीक्षा करेंगे. गहलोत 3 वर्ष की प्रगति और उपलब्धि की रिपोर्ट लेंगे.

राजस्थान: मदरसा पैरा टीचर्स का आंदोलन जारी

मदरसा पैरा टीचर्स का आंदोलन जारी

प्रदेश के पैरा टीचर्स का लंबे समय से आंदोलन जारी है. सरकार के 3 साल पूरे होने पर पैरा टीचर्स को सरकार से उम्मीद है.

CTET Exam Cancelled : आज होने वाली CTET परीक्षा रद्द, नई तारीख घोषित

आज होने वाली CTET परीक्षा रद्द

सीबीएसई ने 17 दिसंबर को होने वाली सीटेट एग्जाम (CBSE cancelled CTET exam) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पूरे देश भर में ही 17 दिसंबर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और नई तारीख घोषित की गई है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे लखनऊ, भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को करेंगे संबोधित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे लखनऊ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि 'कल उत्तर प्रदेश के प्रवास पर लखनऊ में रहूंगा. वहां भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली (Joint rally of BJP and Nishad Party ) को संबोधित करूंगा, जिसके पश्चात यूपी कोआपरेटिव बैंक की शाखाओं व भण्डारणों के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लूंगा और सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करूंगा.

आज भोपाल में होगा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार

आज भोपाल में होगा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार

सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदगी की जंग हार गए, बेंगलुरू में सैन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. शहीद कैप्टन की पार्थिव देह भोपाल (Mortal remains of Group Captain Varun Singh who injured in Coonoor Helicopter Crash) पहुंच चुकी है, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा

Doctors On Strike: दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर

दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर

सफदरजंग, जीटीबी, लोकनायक, आरएमएल सहित दिल्ली के लगभग सभी बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर आज से हड़ताल पर रहेंगे. इस दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में हड़ताल नहीं है लेकिन अन्य अस्पतालों में ओपीडी, इमरजेंसी और कोविड वार्ड में ड्यूटी देने से रेजिडेंट डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया है.

UP: लखनऊ में आज जुटेंगे देश भर के विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्ष

लखनऊ में आज जुटेंगे देश भर के विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्ष

देश भर के राज्य विद्युत नियामक आयोगों के संगठन फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर (फोयर) की बैठक आज लखनऊ में होने जा रही है. इसके लिए 20 से ज्यादा राज्यों के विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य तथा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष लखनऊ आ रहे हैं. बैठक में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अहम मसलों पर चर्चा होगी और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी किए जा सकते हैं.

Asian Champions Trophy: हाईवोल्टेज भारत-पाकिस्तान मुकाबला आज

Asian Champions Trophy: हाईवोल्टेज भारत-पाकिस्तान मुकाबला आज

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा. इस टूर्नामेंट में धीमी शुरुआत के बाद अपनी लय हासिल करने वाली मौजूदा चैंपियन भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने का जोर लगाएगी. अगर भारत जीता तो पांच देशों के इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी जगह पक्की कर लेगा.