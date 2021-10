दिल्ली में CM : आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में लेंगे भाग

कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक आज सुबह 10 बजे पार्टी मुख्यालय 24 अकबर रोड पर होगी. इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे. इसमें आगामी विधानसभा चुनावों के साथ-साथ संगठनात्मक चुनावों पर भी चर्चा की जाएगी.

REET परीक्षा आज : अलवर के दो केंद्रों पर 600 परीक्षार्थी देंगे रीट द्वितीय स्तर की परीक्षा

अलवर के दो केंद्रों पर आज रीट परीक्षा (REET Exam) का आयोजन होगा. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अलवर के कमला देवी महाविद्यालय और ढिकवार में मांडन नीमराणा परीक्षा केंद्र पर परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद परीक्षा का आयोजन आज किया जा रहा है. दोनों परीक्षा केंद्रों पर कुल 600 परीक्षार्थी रीट द्वितीय स्तर की परीक्षा देंगे.

सीकर दौरे पर पूनिया: भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक को करेंगे संबोधित

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज सीकर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे सुबह 9 बजे वैदिक आश्रम पिपराली सीकर में सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के सानिध्य में यज्ञ में भाग लेंगे. इसके बाद शाम 4 बजे जयपुर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारी बैठक को संबोधित करेंगे.

जोधपुर: सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचेंगे आज

जोधपुर में फायरिंग मामले में लगातार गतिरोध जारी है. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज जोधपुर आएंगे. साथ ही भाजपा नेता ओमप्रकाश माथुर भी आज जोधपुर आएंगे.

जयपुर: मुख्य सचिव निरंजन आर्य आज लेंगे बैठक

सीएम अशोक गहलोत 20 अक्टूबर को बजट क्रियान्विति को लेकर अहम बैठक लेंगे. इससे पहले मुख्य सचिव निरंजन आर्य आज सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेंगे और बजट कार्यों की समीक्षा करेंगे.

दिल्ली विश्वविद्यालय: स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए तीसरी कटऑफ आज होगी जारी

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए तीसरी कटऑफ आज जारी होगी. सोमवार से बृहस्पतिवार तक विद्यार्थी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। शनिवार देर रात 11:59 बजे तक फीस जमा कराने का अवसर रहेगा।

मनी लॉन्ड्रिंग: ईडी के सामने आज हाजिर होंगी जैकलीन फर्नांडिस

200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को तीसरा समन भेजकर आज सुबह 11 बजे हाजिर होने के लिए कहा है. इससे पहले, एजेंसी ने उन्हें शुक्रवार को दिल्ली स्थित अपने दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया था पर अभिनेत्री अनुपस्थित रहीं. ईडी के मुताबिक, तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर द्वारा 200 करोड़ रुपये की वसूली मामले में जैकलीन से गवाह के तौर पर पूछताछ महत्वपूर्ण है.

मुंबई: धरोहर प्रेमियों के लिए खुलेगी बंबई उच्च न्यायालय की इमारत

मुंबई में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंबई उच्च न्यायालय की इमारत को धरोहर प्रेमियों के लिए खोल दिया जाएगा. भारतीय पर्यटकों के लिए प्रति यात्रा 100 रुपए (कर अतिरिक्त) का प्रवेश शुल्क होगा, जबकि विदेशी पर्यटकों से 200 रुपए (कर अतिरिक्त) लिए जाएंगे.

वर्ल्ड फूड डे आज: भूख को लेकर जागरूकता फैलाना उद्देश्य

विश्व भर में 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है. वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस के मनाने का उद्देश्य भुखमरी और भूख से पीड़ित लोगों को जागरूक करना है. इस बार की थीम 'हमारे कार्य हमारा भविष्य हैं- बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन' (“Our actions are our future. Better production, better nutrition, a better environment, and a better life.” ) है.

पापांकुशा एकादशी आज: भगवान विष्णु की आराधना का विधान

16 अक्टूबर यानी आज आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि है. पंचांग के अनुसार इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र है. चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में गोचर कर रहा है. इस दिन गंड योग का निर्माण हो रहा है. शास्त्रों के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं. इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है.