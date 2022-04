कांग्रेस सेवादल की 'आजादी गौरव यात्रा' आज राजस्थान में करेगी प्रवेश

कांग्रेस ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुजरात के गांधी आश्रम से 'आजादी गौरव यात्रा' शुरू की है. आज यह यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी, जिसके बाद रतनपुर बॉर्डर पर राजस्थान कांग्रेस की ओर से बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम में अजय माकन, सीएम गहलोत और गोविंद डोटासरा भी शामिल होंगे. सेवादल (Congress Seva Dal) 707 किलोमीटर की यात्रा राजस्थान में तय करेगी.

आज की बड़ी सुर्खियां, जिन पर रहेंगी सबकी निगाहें

उदयपुर में अधिकारियों की बैठक लेंगे सीएम गहलोत

सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज उदयपुर दौरे पर रहेंगे. इश दौरान वे शाम में कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेंगे.

कांग्रेस सदस्यता अभियान के दूसरे चरण का अंतिम दिन

कांग्रेस सदस्यता अभियान के दूसरे चरण का आज अंतिम दिन है. बता दें, राजस्थान में इस अभियान के तहत 50 लाख से ज्यादा डिजिटल सदस्य बनाने का टारगेट (Digital Membership targets for Rajasthan Congress) है.

करौली: आज कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील

करौली में हिन्दू नववर्ष पर रैली में हुई हिंसा के बाद 14वें दिन कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील (Curfew relaxation for 12 hours on the 14th day) दी गई है. आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी. प्रशासन ने कर्फ्यू की अवधि को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है. इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रदर्शन

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का देशव्यापी प्रदर्शन आज है. मुस्लिम समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को लेकर प्रदर्शन होगा. जयपुर में कुरैशियान जमात खाने के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा. दोपहर को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया जाएगा.

मौसम अपडेट: राजस्थान के 8 जिलों में लू का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 8 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार आज बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनू, टोंक, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, और श्रीगंगानगर जिलों में उष्ण लहर चलने की संभावना है.

पीएम राष्ट्र को समर्पित करेंगे अस्पताल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के भुज में केके पटेल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक यह पूरे कच्छ में पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल है. यह 200 बेड वाला अस्पताल है.

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का अयोध्या दौरा

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू यूपी के तीन दिन दिवसीय दौरे पर हैं. आज सुबह प्रेसीडेंशियल स्पेशल ट्रेन से 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे. जहां वे राम जन्मभूमि के दर्शन और पूजन करेंगे. जबकि, 16 अप्रैल को काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे.

Good Friday आज

ईसाई धर्म में गुड फ्राइडे का दिन प्रभु ईसा मसीह को याद करने और प्रार्थनाएं करने का दिन माना जाता है. इस खास दिन को गुड फ्राइडे, होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे और ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी पुकारा जाता है. इस बार गुड फ्राइडे 15 अप्रैल को मनाया जाएगा. माना जाता है कि इस दिन जीजस को सूली पर चढ़ाया गया था. यही वजह है कि ईसाई धर्म के लोग इस दिन को सेलिब्रेट करने की जगह व्रत रखकर चर्च में सिर्फ प्रार्थनाएं करते हैं.

IPL 2022: KKR के खिलाफ उतरेगी SRH

सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें शुक्रवार को टूर्नामेंट के 25वें मैच में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में भिड़ेंगी. यह मैच शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा. लगातार दो जीत दर्ज करने वाली हैदराबाद जोश के साथ मैदान में उतरेगी. वहीं, कोलकाता पिछले मैच में दिल्ली से हार के बाद वापस जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी.