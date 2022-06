राजस्थान में आज से हो सकती है पेट्रोल-डीजल की किल्लत

राजस्थान में मंगलवार से पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो सकती है. राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को सोमवार से उम्मीद थी कि आपूर्ति से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी. लेकिन एक बार फिर एचपीसीएल और बीपीसीएल कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति रोक दी है. ऐसे में प्रदेशभर के तकरीबन 2500 पेट्रोल पंप ड्राई होने की कगार पर पहुंच गए हैं. जबकि कुछ पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो चुका (shortage of petrol and diesel in Rajasthan) है. इसे लेकर एसोसिएशन की ओर से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पत्र भी लिखा गया है.

भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन

सैनी, कुशवाहा, शाक्य मौर्य आदि समाज के लोगों का 12 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में आंदोलन जारी है. आज समाज के साथ मंत्री विश्वेंद्र सिंह की वार्ता हो सकती है. समाज के लोग 24 घंटे से अधिक समय से जयपुर-आगरा हाईवे पर जमे हुए हैं.

बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति बैठक

कोटा में आज से बीजेपी की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक शुरू हो रही है. पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई लोग भाग लेंगे. राजस्थान भाजपा प्रभारी अरुण सिंह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं.

बूंदी दौरे पर वैभव गहलोत

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत आज बूंदी दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे जिला अधिकारियों की बैठक लेंगे. साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.

मौसम अपडेट: राजस्थान के 19 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार आज अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, टोंक, जयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर और पाली जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और झोंकेदार तेज हवाएं चलने की संभावना है.

महाराष्ट्र दौरे पर पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे. वो महाराष्ट्र के राजभवन में क्रांतिकारियों से जुड़े पहले अंडरग्राउंड संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे.

राहुल से आज ईडी की पूछताछ

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आज लगातार दूसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ होगी. राहुल से सोमवार को करीब 10 घंटे पूछताछ हुई.

उत्तराखण्ड सरकार आज प्रस्तुत करेगी बजट 2022

उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का दूसरा सत्र आज से शुरू हो जाएगा. सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्ताव पेश करेगी.

साल का आखिरी बड़ा मंगल आज

आज यानी 14 जून को हनुमान जी का प्रिय महीना ज्येष्ठ समाप्त हो रहा है. आज मंगलवार है और हनुमान जी की पूजा-अर्चना के लिए ये दिन उत्तम माना जाता है. ज्येष्ठ के सभी मंगलवार बड़ा मंगल कहलाते हैं. इस दिन देश के कई स्थानों पर भंडारे किए जाते हैं.

भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का भक्त कर सकेंगे दर्शन

भगवान जगन्नाथ के भक्तों को मंदिर में स्नान पंडाल पर देवताओं का दर्शन करने का अवसर मिलेगा. भक्त आज यह दर्शन कर सकेंगे. दो साल के अंतराल के बाद, भगवान जगन्नाथ के भक्तों को मंदिर के बाहर और अंदर दोनों तरफ से 12 वीं शताब्दी के मंदिर में स्नान पंडाल पर देवताओं को देखने का मौका मिलेगा.