Congress Jaipur Rally: कांग्रेस की 'महंगाई हटाओ रैली' में राहुल गांधी का शंखनाद

महंगाई हटाओ रैली

कांग्रेस आज जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 'महंगाई हटाओ महारैली' निकालेगी. महारैली देश में बेलगाम महंगाई का विरोध किया जाएगा. जिसे लेकर भीड़ जुटाई जा रही है. कांग्रेस पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का काम करेगी.

आज की बड़ी सुर्खियां

Rajasthan Panchayati Raj Election 2021 : 4 जिलों में आज पहले चरण का मतदान

जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली (Congress rally in Jaipur ) आज होगी. इसी बीच राजस्थान में 4 जिलों में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण की वोटिंग (Panchayati Raj elections in four districts of Rajasthan) भी रविवार को ही होनी है. इन चुनावों में सरकार के 3 मंत्रियों और 7 विधायकों की साख दांव पर है. कहा ये भी जा रहा है कि कांग्रेस की रैली का असर पंचायत चुनाव की वोटिंग पर पड़ेगा.

पंचायत चुनाव

पीएम मोदी जमा बीमा कार्यक्रम को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में 'जमाकर्ता प्रथम: पांच लाख रुपये तक गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान' कार्यक्रम (Bank deposit insurance programme) को संबोधित करेंगे.

पीएम नरेंद्र मोदी

एशियाई गेम 2022: मुंबई में आज से 16 दिसंबर तक होगा घुड़सवारी का ट्रायल

साल 2022 हांग्जो एशियाई खेलों के लिए टीम का चयन करने के लिए घुड़सवारी (शो जंपिंग) का ट्रायल 12 से 16 दिसंबर तक मुंबई में एमेच्योर राइडर्स क्लब (एआरसी) महालक्ष्मी रेस कोर्स में किया जाएगा. भारतीय घुड़सवारी महासंघ (ईएफआई) द्वारा आयोजित ट्रायल्स में दिल्ली, बेंगलुरू, चेन्नई और मुंबई के घुड़सवार भाग लेंगे. इसमें टीमों और व्यक्तिगत स्पर्धाओं के लिए दो दौर में ट्रायल्स शो जंपिंग 1.40 मीटर और शो जंपिंग 1.50 मीटर कराए जाएंगे.

घुड़सवारी का ट्रायल

UKPSC PCS परीक्षा आज

आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड लोअर पीसीएस या संयुक्त राज्य (सिविल) अधीनस्थ सेवा की परीक्षा होगी. जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा केंद्र जाना होगा. इस भर्ती अभियान के माध्यम से राजस्व, गृह और अन्य विभागों में कुल 190 पदों को भरा जाएगा.

परीक्षा

यूपी में नि:शुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 9 बजे लखनऊ में 10 लाभार्थियों को नि:शुल्क राशन पैकेट देकर 'नि:शुल्क राशन वितरण महाअभियान' का शुभारंभ करेंगे. योजना के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को डबल राशन से लाभांवित किया जाएगा.

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ

Parade of Planets : आज दिखेगा आसमान में अदभुत नजारा, एक लाइन में होंगे 6 ग्रह

12 दिसंबर की शाम आसमान में एक दुर्लभ खगोलीय घटना दिखने वाली है. लोग सौरमंडल के 6 ग्रहों को एक सीधी लाइन में देख सकेंगे. अच्छी बात यह है कि सूर्यास्त के बाद लोग इसे अपनी आंखों या छोटे टेलीस्कोप से भी देख सकेंगे. इसके लिए भारी भरकम टेलीस्कोप की जरूरत नहीं होगी. एस्ट्रोनॉमिकल साइंसिटस्ट ने इस दुर्लभ खगोलीय घटना को परेड ऑफ प्लैनेट्स (parade of planets ) बताया है.

आज दिखेगा आसमान में अदभुत नजारा

कांग्रेस का उत्तराखंडियत बचाओ अभियान

कांग्रेस का उत्तराखंडियत बचाओ अभियान

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस 12 दिसंबर यानी आज से हल्द्वानी से 'उत्तराखंडियत बचाओ अभियान' (Uttarakhandiyat Bachao campaign) की शुरुआत करेगी. अलग-अलग चरणों में मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों में ये यात्रा पहुंचेगी.