राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू

विधानसभा सत्र (Rajasthan Budget Session 2022) आज से शुरू होने जा रहा है. आज सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी. सदन की कार्रवाई के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी. बैठक में सदन का कामकाज तय होगा.

राजस्थान: संविधान क्‍लब का शिलान्‍यास आज

राजस्थान में आज संविधान क्लब का शिलान्यास होगा. विधानसभा के समीप संविधान क्लब का निर्माण किया जाएगा. आज दोपहर एक बजे इसका शिलान्यास किया जाएगा.

उर्स 2022: दिल्ली के CM की ओर से आज पेश होगी चादर

हर साल की भांति इस साल भी सूफी संत हजरत मोईनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स मुबारक मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से बुधवार को सुबह 11 बजे दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाई जाएगी. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से चादर (Chadar on behalf of Delhi CM Arvind Kejriwal in Ajmer Dargah) लेकर दिल्ली उर्स कमेटी के चेयरमैन एफ.आई इस्माईली और उर्स कमेटी के मेम्बर आएंगे.

राजस्थान HC: अधीनस्थ अदालतों में आज से हाइब्रिड मोड में होगी सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ और जोधपुर मुख्यपीठ सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में आज से वर्चुअल व फिजिकल दोनों माध्यमों से सुनवाई शुरू हो जाएगी. अधिवक्ता ई पास के जरिए इंट्री कर सकेंगे. वहीं पक्षकारों के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट आवश्यक होगा.

UP: प्रियंका गांधी जारी करेंगी कांग्रेस का घोषणा पत्र 'उन्नति विधान'

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी आज अपना घोषणापत्र जारी करेगी. पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर 'उन्नति विधान' नामक यह घोषणापत्र जारी करेंगी.

Uttarakhand: बीजेपी का मेनिफेस्टो जारी होगा आज

उत्तराखंड बीजेपी आज अपना दृष्टि पत्र 2022 यानी मेनिफेस्टो जारी करेगी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज दोपहर 12 बजे देहरादून के एक होटल से दृष्टि पत्र 2022 का विमोचन करेंगे. बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है.

New Delhi: किसानों का धरना

आज से दिल्ली देहात के किसान अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल के निवास के बाहर अनिश्चित कालीन धरना पर बैठेंगे. बीजेपी किसान मोर्चा से जुड़े लोग इसमें शामिल होंगे. किसानों से धोखाधड़ी और वादाखिलाफी का विरोध करेंगे.

Bihar: टीबी प्रीवेन्टिव ट्रीटमेंट की शुरुआत

बिहार के 11 जिलों में बुधवार से टीबी प्रीवेंटिव ट्रीटमेंट शुरू होगा. राज्य में टीबी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के कई कार्यक्रम चल रहे हैं. टीबी जैसी बीमारी की शीघ्र पहचान एवं उपचार जरूरी है. इसको ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से आज से टीबी प्रीवेन्टिव ट्रीटमेंट का आरंभ राज्य के 11 जिलों में किया जा रहा है.

Tech News: Vivo T1 5G आज होगा लॉन्च

आज Vivo T1 5G भारत में लॉन्च होगा. इस फोन में फास्ट चार्जिंग और स्ट्रांग बैटरी बैकअप जैसे फीचर्स मिलेंगे. इतना ही नहीं, इसमें कई टर्बो खूबियां भी नजर आएंगी क्योंकि अभी कंपनी ने इसे इन्हीं नाम से लिस्टेड किया है.

IND vs WI 2nd ODI: वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच आज यानी बुधवार को अहमदाबाद के नरेन्‍द्र मोदी स्‍टेडियम में तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा. रोहित शर्मा की अगुआई वाली भारतीय टीम ने छह विकेट से पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है.