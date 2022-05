Jodhpur violence: आज कर्फ्यू में आठ घंटे की ढील

जोधपुर उपद्रव (Jodhpur violence) के मामले में रविवार को कर्फ्यू में आठ घंटे की ढील दी गई है. ऐसे में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जरूरी सामान खरीदने के लिए दुकानें (Shops will open from 9 am to 5 pm in jodhpur) खुली रहेंगी. कर्फ्यू क्षेत्र में दुपहिया व चार पहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

आज की बड़ी सुर्खियां

पंचामृत से भगवान श्रीगणेश का अभिषेक आज

मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में रवि पुष्य नक्षत्र पर आज पंचामृत से अभिषेक होगा. भगवान गणेश का 151 किलो दूध, 21 किलो बुरा, 21 किलो दही, 21 किलो गन्ने का रस, 11 किलो शहद से होगा अभिषेक किया जाएगा.

भारतीय सेना में भर्ती: सांसद बेनीवाल का भारत बंद को समर्थन

भारतीय सेना में भर्तियों को लेकर निजी डिफेंस एकेडमी एसोसिएशन के अंतर्गत आज संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया है. इसे लेकर बीते शुक्रवार को शहर की डिफेंस एकेडमी संचालकों ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से भी वार्ता की थी जिन्होंने इसको समर्थन दिया.

पुलिस कांस्टेबल परीक्षा एडमिट कार्ड

14 मई को आयोजित होने वाले परीक्षा प्रवेश पत्र आज मिलेगा.हर दिन पर होने वाली परीक्षा के हिसाब से एडमिट कार्ड वितरित किए जा रहे हैं.

Rajasthan Weather Update: हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट

पश्चिमी राजस्थान के 2 जिलों में हीट वेवे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. ये दो जिले हैं जैसलमेर और बीकानेर.

राष्ट्रपति कोविंद आईआईएम नागपुर में आज

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), नागपुर के स्थायी परिसर का रविवार को उद्घाटन करेंगे.

ओडिशा में चक्रवात का अलर्ट

दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर शुक्रवार को निम्न दाब का क्षेत्र बनने से चक्रवाती तूफान आने के आसार हैं. इस तूफान के आंध प्रदेश और ओडिशा तट पर अगले सप्ताह की शुरुआत तक पहुंचने की आशंका है, जिसके मद्देनजर ओडिशा में चेतावनी जारी की गई है.

बद्रीनाथ के आज खुलेंगे कपाट

चारधामों में से एक बदरीनाथ धाम के कपाट कल 8 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. बदरीनाथ मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है. कपाट खुलने का साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में तीर्थयात्री बदरीनाथ धाम पहुंच चुके हैं.

मातृ दिवस आज

हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है. करीब 111 साल से यह परंपरा चल रही है। इस दिन की शुरुआत एना जार्विस ने की थी.उन्होंने यह दिन अपनी मां को समर्पित किया और इसकी तारीख इस तरह चुनी कि वह उनकी मां की पुण्यतिथि 9 मई के आसपास ही पड़े.

आज होंगे डबल हेडर मुकाबले

आईपीएल 2022 में रविवार यानी 8 मई को डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, जो सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा. वहीं, दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, इसमें चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने-सामने होंगी.