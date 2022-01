कौन होगा ब्यूरोक्रेसी का मुखिया? आज सीएस निरंजन आर्य हो रहे हैं रिटायर

प्रदेश के मौजूदा मुख्य सचिव निरंजन आर्य आज रिटायर हो रहे हैं. ऐसे में सरकार नए सीएस (New Chief Secretary of Rajasthan 2022) को लेकर तैयारी कर रही है. नए मुख्य सचिव के लिए वरिष्ठता के आधार पर पांच आईएएस अफसरों के नाम में तीन महिला और दो पुरुष अफसर हैं. कहा जा रहा है कि सरकार ऊषा शर्मा को मुख्य सचिव बना सकती है.

सतीश पूनिया का बीकानेर और चूरू दौरा, कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज चूरू जिले के सुजानगढ़ में आचार्य श्री महाश्रमण का आशीर्वचन आशीर्वाद लेंगे. इसके बाद शाम 7 बजे बीकानेर शहर और बीकानेर देहात की आजीवन सहयोग निधि बैठक लेंगे.

आज देशभर में किसान मनाएंगे 'विरोध दिवस'

देशभर में किसान आज विरोध दिवस मनाएंगे. भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इसकी घोषणा की है. राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी पर गारंटी पर किए गए अपने वादे को पूरा करे, जिसका वादा किसानों के साथ दिल्ली में किया गया था.

आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र

संसद का बजट सत्र आज दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और 8 अप्रैल को समाप्त होगा. आम बजट एक फरवरी को पेश किया जायेगा. बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चलेगा. सूत्रों ने बताया कि इसके बाद एक माह के अवकाश के बाद सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा और आठ अप्रैल तक चलेगा.

राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वां स्थापना दिवस आज, पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित

राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी देश की महिलाओं को संबोधित करेंगे. वे वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, पीएम का संबोधन सोमवार को शाम 4:30 मिनट पर होगा. कार्यक्रम का विषय 'शी द चेंज मेकर' रखा गया है. इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना है.

विधानसभा चुनाव: निर्वाचन आयोग रैलियों और रोड शो पर आज ले सकता है बड़ा फैसला

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) विधानसभा चुनाव वाले पांचों राज्यों में कोविड के मद्देनजर रैलियों और रोड शो पर लागू प्रतिबंध की समीक्षा के लिए सोमवार को वर्चुअल बैठक करेगा. आयोग इसमें बड़ा फैसला ले सकता है. हालांकि आयोग के एक अधिकारी के अनुसार इस पर कोई भी फैसला संबंधित राज्यों में कोरोना के मामलों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा. आयोग की यह वर्चुअल बैठक सुबह 11 बजे आयोजित होगी.

असम: आज से शुरू होगी तेंदुओं की गिनती, अलग-अलग जगहों पर लगाए जाएंगे 50 कैमरे

असम में पहली बार उत्तरी कामरूप वन प्रखंड के अमीनगांव से 31 जनवरी से तेंदुओं की गिनती शुरू की जाएगी. इसमें वन और गैरवन दोनों इलाके शामिल होंगे. इसके तहत निकटवर्ती इलाकों सिला रिजर्व वन, चांगसारी, निपेर, एम्स आदि में 50 कैमरे लगाए जाएंगे. गिनती के लिए कैमरा मैपिंग तरीका अपनाया जाएगा.

ड्रग्स मामले में अग्रिम जमानत की याचिका पर आज होगी सुनवाई

शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया (SAD leader Bikram Singh Majithia) को उच्चतम न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने मजीठिया की गिरफ्तारी पर अगले चार दिनों तक रोक लगा दी है. अदालत ने पंजाब सरकार को मौखिक रूप से आदेश दिया है कि वह मजीठिया के खिलाफ 31 जनवरी तक किसी प्रकार का कठोर कदम न उठाएं. अब अदालत अग्रिम जमानत की याचिका पर सोमवार को अगली सुनवाई करेगी.

Uttar Pradesh Assembly Election: पीएम मोदी का वर्चुअल रैली आज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक वर्चुअल रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पांच जिलों के लोगों को संबोधित करेंगे. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election) के मद्देनजर यह प्रधानमंत्री की पहली रैली (PM Modi first virtual rally for UP Assembly Election) होगी. इस रैली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्नगर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत और सहारनपुर जिलों की दो दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों को शामिल किया गया है.

हरिद्वार : सोमवती अमावस्या आज, स्नान की कोई पाबंदी नहीं

सोमवार को सोमवती अमावस्या और कल एक फरवरी को मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है. इस बार जिला और पुलिस प्रशासन ने हरकी पैड़ी समेत किसी भी गंगा घाट पर स्नान के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है. हालांकि सोमवती अमावस्या उदया में नहीं आ रही है. ऐेसे में स्नान को लेकर दोपहर बाद ही श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने की संभावना है. बॉर्डर पर नियमित चेकिंग चलती रहेगी. बॉर्डर पर दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाने या 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश करने दिया जाएगा.