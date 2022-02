उदयपुर दौरे पर सीपी जोशी

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी आज उदयपुर के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे.

NCC बी प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन आज प्रातः 9 बजे से महाराणा भूपाल विज्ञान महाविद्यालय परिसर उदयपुर में किया जाएगा.

राजस्थान में इस सप्ताह मौसम का मिजाज बदला हुआ है और सर्दी से राहत महसूस की जा रही है. लेकिन आज बादल बने रहने का अनुमान है. साथ ही दो संभागों में दो दिन तक हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

आज पंजाब की 117 विधानसभा सीट (Voting for 117 seats in Punjab) और उत्तरप्रदेश की 59 सीटों के लिए मतदान (Voting for 59 seats in Uttar Pradesh) होगा. इसके साथ ही तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो जाएगी. इसके बाद यूपी में अन्य चार चरणों और मणिपुर में दो चरणों का मतदान शेष रह जाएगा.

तेलंगाना के सीएम केसीआर आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे है.

राष्ट्रपति कोविंद आज गौड़िया मिशन के संस्थापक श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती के तीन साल के समारोह में शामिल होंगे

आज यानी 20 फरवरी को देश में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है. 20 फरवरी 1987 को दो नए राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में आए थे. ये दोनों भारत के 23वें और 24वें राज्य बने थे.

वैश्विक स्तर पर 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी. तब से हर साल समाज को दीमक की तरह खोखला बनाने वाली सामाजिक कुरीतियों, भेदभाव और असमानता समाप्त करने के सामूहिक प्रयास के प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाने लगा.

आज यानी 20 फरवरी तक ही शादी का मुहूर्त है. 22 फरवरी से गुरु अस्त हो रहे हैं. ऐसे में करीब डेढ़ माह के लिए विवाह और गृहप्रवेश, मुंडन, नामकरण सहित अन्य मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा. इसके बाद दोबारे 17 अप्रैल से शादियों का सीजन शुरू होगा. देवगुरु बृहस्पति को शादी समेत किसी भी मांगलिक कार्य का कारक माना जाता है. इन कार्यों को संपन्न कराने के लिए बृहस्पति का उदय होना बहुत जरूरी है.

हर माह के दोनों पक्षों में आने वाली चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित है. फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थि को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है. इस बार 20 फरवरी के दिन संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी. इस दिन गणेश जी की पूजा-उपासना की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विघ्नहर्ता का नाम मात्र जपने से ही भक्तों के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं.