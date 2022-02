गहलोत कैबिनेट की बैठक आज

सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी. इसके बाद मंत्रिपरिषद का बैठक होगा. बैठक में गहलोत बजट सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का यूपी दौरा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सतीश पूनिया 2 फरवरी सुबह 7 बजे जयपुर से रवाना होंगे. इस दौरान वे 11 बजे भरतपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बजट पर संबोधन सुनेंगे. इसके बाद तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश प्रवास पर रवाना होंगे.

RPSC Recruitment 2022 : भू जल विभाग में कई नौकरियों के लिए आज है आवेदन की अंतिम तारीख

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने भू जल विभाग के लिए जूनियर भू भौतिकविद, जूनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री, टेक्निकल असिस्टेंट हाइड्रोलॉजी के पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए आज 2 फरवरी 2022 को आवेदन का आखिरी दिन है. आवेदन राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करना है.

PM Modi Today: प्रधानमंत्री बजट 2022 पर 11 बजे करेंगे विस्तृत बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट पर देश की जनता से बातचीत करेंगे. पीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने लिखा है“मैं कल 2 फरवरी को सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में आज के जनहितैषी और प्रगतिशील बजट के बारे में बात करूंगा. कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों...” पीएम मोदी बजट में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं और नए स्टार्टअप पर बातचीत करेंगे.

Amit Shah In UP: आज अलीगढ़ और बदायूं में करेंगे चुनाव प्रचार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फिर से उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में उतरेंगे और अलीगढ़ और बदायूं में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार (Amit Shah to campaign in Aligarh) करेंगे. अमित शाह अतरौली, बदायूं और सहसवान में जनसभाओं को संबोधित करेंगे. वह बदायूं में घर-घर जाकर प्रचार भी करेंगे. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Elections 2022) के तीसरे चरण के मतदान के लिए शाह का यह पहला प्रचार होगा.

UP Election 2022: बसपा सुप्रीमो आगरा में करेंगी जनसभा को संबोधित

आज से उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी जनसभा का आगाज करेंगी. वो कानपुर में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत प्रचार करेंगी. कोरोना की वजह से सिर्फ 1000 लोगों के बीच मायावती बसपा का प्रचार करेंगी,

Uttarakhand Election 2022: प्रियंका गांधी जारी करेंगी ‘उत्तराखंडियत स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र'

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी देहरादून पहुंच रही हैं. देहरादून पहुंचकर वह 70 विधानसभाओं में वर्चुअल जनता को संबोधित करेंगी. इसके लिए कांग्रेस ने 70 विधानसभाओं में 70 एलईडी लगाई हैं, जिसके माध्यम से जनता प्रियंका गांधी को सीधे सुनेगी. इसके साथ ही प्रियंका गांधी देहरादून में रहकर पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों से भी बातचीत करेंगी. कांग्रेस का घोषणा पत्र ‘उत्तराखंडियत स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र’ भी जारी करेंगी.

TMC organisational election: ममता बनर्जी फिर चुनी जाएंगी पार्टी अध्यक्ष

तृणमूल कांग्रेस (TMC) पांच साल के अंतराल के बाद आज अपने संगठनात्मक चुनाव (TMC organisational election) का आयोजन करेगी और पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) फिर से इस पद पर निर्वाचित होंगी. पार्टी सूत्रों ने बताया कि चुनाव के बाद बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार के सिलसिले में उसका रोडमैप प्रस्तुत करेंगी.

Magh Gupta Navratri 2022: आज से शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि

हिंदू पंचांग के अनुसार, प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाना जाता है. इस साल पहली गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी से 11 फरवरी शुक्रवार तक है. गुप्त नवरात्रि पर इस साल रवियोग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है. मान्यता है कि इस योग में पूजा करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है.

World Wetlands Day: इस बार थीम -वेटलैंडस् एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर

प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है. यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर वेटलैंड्स पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिह्नित करता है. इस साल वेटलैंड डे की थीम वेटलैंडस् एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर रखी गई है.