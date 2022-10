ई-नीलामी आज से शुरु

राज्य सरकार ने खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए 27 स्थानों के 53 रॉयल्टी ठेकों की ई-प्लेटफार्म पर नीलामी प्रकिया शुरू कर दी है. रॉयल्टी नाकों की ऑनलाइन नीलामी भारत सरकार के ई-पोर्टल पर 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक होगी.

जयपुर में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन

राजधानी जयपुर में आज बिजली कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे. कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ आक्रोश जताएंगे.

DOPT की बैठक

राजस्थान पुलिस बेड़े का अगला मुखिया कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी (Who will be new DGP of Rajasthan) हैं. सूत्रों की मानें तो उमेश मिश्रा और भूपेंद्र कुमार दक में से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है. डीजी के चयन के लिए बुधवार को दिल्ली में डीओपीटी की बैठक में सरकार की ओर से भेजे गए 12 नामों में से तीन नामों का पैनल तैयार होना है. तीन नामों के पैनल में से किसे डीजीपी बनाना है, इसका फैसला सीएम लेंगे.

मौसम अपडेट: इन जिलों में हो सकती है बारिश

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में आज आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. इसके साथ ही हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है. अगले सप्ताह दिवाली के बाद प्रदेश में सर्दी बढ़ सकती है धीरे-धीरे तापमान में गिरावट के साथ ठंड का एहसास बढ़ेगा.

2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे. पीएमओ ने बताया कि मोदी बुधवार को यानी आज सबसे पहले गांधीनगर के महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में रक्षा प्रदर्शनी- 2022 का उद्घाटन करेंगे. इस दिन वो पांच विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे.

कांग्रेस अध्यक्ष पद के नतीजे आज

कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनावों का आज नतीजा जारी होगा. दोपहर तीन से चार बजे के बीच परिणाम घोषित होने की संभावना है. मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम शशि थरूर की जंग में खड़गे को चुनाव जीतने के प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है.

भारत में UN महासचिव

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख 18 से 20 सितंबर तक भारत की यात्रा पर होंगे. इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करेंगे.

टी 20 विश्व कप

टी 20 विश्व कप में आज दो मुकाबले होने है. आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच पहला और वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला मैच होना है.