राज्य स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल

राज्य स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों की होगी शुरुआत आज से शुरू हो रहा है. प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे राज्य स्तरीय खेलों की शुरुआत s.m.s. स्टेडियम पर करेंगे. 33 जिलों से आए विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे.

राजस्थान में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान

राजस्थान के 385 गांव में भी इस अभियान को शुरू किया जाएगा. यह अभियान गांव की महिलाओं की अगुवाई में चलेगा. जिसमें महिलाओं के द्वारा स्थानीय सरपंच, वार्ड पंच और प्रधान का सहयोग लेते हुए गांव में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर जागरूकता रैली निकाली जाएगी. जिसमें ग्रामीणों को गांव में बाल विवाह मुक्त करने की शपथ दिलाई जाएगी.

राजस्थान NEET UG

राजस्थान NEET UG अंतिम सीट मैट्रिक्स आज यानी 16 अक्टूबर को जारी की जाएगी. दस्तावेज़ सत्यापन (PwD, Defence/PM, NRI) के लिए अस्थायी सूची 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी.

पीएम मोदी हिमाचल में

प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होंगे. वो यहां रैली को संबोधित करेंगे.

डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जम्मू कश्मीर की दो डिजिटल बैंकिंग इकाइयों समेत कुल 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उद्घाटन करेंगे. इस अवसर पर राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे. बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग ईकाइयां स्थापित करने की घोषणा की थी.

अमित शाह आज करेंगे पुस्तकों का विमोचन

आज की बड़ी सुर्खियां

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। एनॉटामी, फिजियोलॉजी और बायोक्रेमेस्ट्री की किताबें हिंदी में तैयार हो चुकी हैं. रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन किताबों का विमोचन करेंगे.

एटा में यूपी के सीएम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आज एटा में होंगे. यहां वो 419 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात का एलान करेंगे.

वर्ल्ड स्पाइन डे आज

दुनिया भर में रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य (Spinal health) को बनाए रखने के लिए प्रेरित करने और कमर दर्द (Waist pain) व रीढ़ से जुड़े अन्य रोगों (Spine diseases) और उनके उपचार के बारें में जागरूक करने के उद्देश्य से 16 अक्टूबर को विश्व स्पाइन दिवस (World Spine Day 16 October) मनाया जाता है . World Spine Day theme every spine counts .

विश्व खाद्य दिवस

दुनिया भर में स्वस्थ आहार की जरूरत को लेकर जागरूकता फैलाने, प्रत्येक व्यक्ति को पेट भर अन्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने तथा कृषि के माध्यम से आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करने के उद्देश्य से हर साल 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है. World food day theme leave no one behind theme

आज से टी 20 वर्ल्ड कप

क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का महाकुंभ यानी टी-20 वर्ल्ड कप रविवार (16 अक्टूबर) शुरू होने वाला है. पहले क्वालिफायर राउंड के मुकाबले खेले जाएंगे. इसके बाद 22 अक्बटूर से सुपर 12 राउंड शुरू होगा. आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप का आयोजन आम तौर पर हर दो साल में आयोजित किया जाता है, लेकिन कोविड-19 के कारण इसके आयोजन में बाधा आई और इसको टालना पड़ा. 2007 से अब तक यह सिर्फ दूसरा मौका है जब लगातार दो साल में दो बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है. इससे पहले 2009 और 2010 में लगातार दो साल दो बार टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था.

