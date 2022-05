जयपुर. गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग 35 फीसदी तक बढ़ गई है. प्रदेश में 4 करोड़ 80 लाख यूनिट प्रतिदिन की कमी है. इस कमी को पूरा करने के लिए बिजली कटौती भी चल रही है. हालात सामान्य होने तक बिजली कटौती जारी रहेगी. हालांकि, प्रदेश में बिजली संकट को देखते हुए राजस्थान आवासन मण्डल ने अपनी निर्माणाधीन और भावी योजनाओं को एनर्जी एफिशियेन्सी मोड पर विकसित करने का फैसला लिया (Rajasthan Housing board developing energy efficient buildings) है.

राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है. पर्याप्त कोयला नहीं होने के कारण पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है. बिजली कम्पनियों को पावर एक्सचेंज से अधिकतम मूल्य 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से भी बिजली नहीं मिल रही है. गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग 35 फीसदी तक बढ़ गई (Demand of power increased in Rajasthan in Summer) है. इस तरह प्रदेश में 4 करोड़ 80 लाख यूनिट प्रतिदिन की कमी चल रही है. इस बीच राजस्थान आवासन मंडल ने पहल करते हुए अपनी योजनाओं में कुशल डिजाइन और बेहतर प्रबंधन से एनर्जी एफिशियेन्ट भवन बनाने का फैसला लिया है. ताकि ऊर्जा की खपत को लगभग 40 प्रतिशत तक कम किया जा सके.

इस संबंध में आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए एनर्जी सेविंग मोड पर जोर देना होगा. इसके लिए मंडल के अभियंताओं को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी (बीईई) की ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (एनर्जी कन्जरवेशन बिल्डिंग कोड) का विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिये हैं. साथ ही आवासन मण्डल मुख्यालय भवन को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेन्सी से स्टार रेटेड करवाने के भी निर्देश दिए हैं. आपको बता दें कि आवासन मण्डल वर्तमान में निर्माणाधीन विधायक आवास परियोजना, एआईएस रेजीडेंसी के साथ दूसरे महत्वपूर्ण बहुमंजिला आवासीय योजनाओं को ग्रीन बिल्डिंग कन्सेप्ट के अनुरूप बना रहा है.