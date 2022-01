जयपुर. प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew in Rajasthan) लगाया गया है. रविवार को राजस्थान में 9669 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए. जबकि 6 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया (Corona death in Rajasthan). सबसे अधिक केस जयपुर से दर्ज किए गए (Corona in Jaipur). जबकि 1026 मामले अलवर में सामने आए हैं.

कोविड-19 के तेजी से फैल रहे संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार तमाम जद्दोजहद में जुटी हुई है. रविवार को पूरे दिन प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू रहा. साथ ही लगातार वैक्सीनेशन का दौर भी जारी है. इन सबके बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामले थम नहीं रहे हैं. प्रदेश में रविवार को कोरोना के 9669 नए मामले सामने आए. जयपुर में दो, जालौर, झालावाड़, राजसमंद और उदयपुर में एक-एक व्यक्ति की कोरोना से मौत दर्ज की गई है. इस बीच जयपुर जिले में नए संक्रमितों की संख्या घटी है. प्रदेश में अभी भी यहां सर्वाधिक 1871 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं. प्रदेश में 4686 संक्रमित रिकवर भी हुए हैं. वर्तमान में यहां से 7405 एक्टिव केस (active case in Rajasthan) हैं. जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 9005 जा पहुंचा है.

राजधानी की बात करें तो यहां रविवार को 1871 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए और 2 मौत भी हुई है. जयपुर में सबसे ज्यादा झोटवाड़ा क्षेत्र में 124 केस दर्ज हुए. वैशाली में 80, मानसरोवर में 62, सोडाला में 64, जवाहर नगर में 59, बनीपार्क में 49, शास्त्री नगर में 47, मुरलीपुरा में 38, मालवीय नगर में 36 केस दर्ज हुए.