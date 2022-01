जयपुर. प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा (Corona Case in Rajasthan) है. प्रदेश में मंगलवार को 6366 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और 4 मरीजों की मौत हो हुई है. राजधानी जयपुर में 2166 केस दर्ज किए गए (Corona in Jaipur) हैं. प्रदेश में अब तक कोरोना से 8978 मौतें हो चुकी है (corona death in Rajasthan).

पिछले 24 घंटों में जयपुर सहित अजमेर, अलवर और नागौर में एक-एक कोरोना मरीज की मौत हो गई. सोमवार के मुकाबले मंगलवार को राजधानी में पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हुई है. सोमवार को जयपुर में 2749 मरीज मिले थे. वहीं प्रदेश में मंगलवार को 472 मरीज ठीक हुए. राजधानी जयपुर के अलावा अजमेर में 195, अलवर में 411, बांसवाड़ा में 34, बारां में 26, बाड़मेर में 124, भरतपुर में 365, भीलवाड़ा में 108, बीकानेर में 255, बूंदी में 24, चित्तौड़गढ़ में 74, चूरू में 46, दौसा में 104, धौलपुर में 6, डूंगरपुर में 76, श्रीगंगानगर में 112, हनुमानगढ़ में 21 कोरोना केस मिले हैं.

वहीं जैसलमेर में 53, झालावाड़ में 39, झुंझुनू में 13, जोधपुर में 711, करौली में एक, कोटा में 446, नागौर में 22, पाली 75, प्रतापगढ़ में 37, राजसंमद में 40, सवाई माधोपुर में 114, सीकर में 192, सिरोही में 34, टोंक में 39, उदयपुर में 403 पॉजिटिव मरीज मिले हैं.

एक्टिव केस 30 हजार के पार

प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने के साथ एक्टिव केसों की संख्या भी लगातार बढ़ रही (active case in Rajasthan) है. प्रदेश में मंगलवार को एक्टिव केस 30,597 हो गए. जयपुर में सबसे अधिक 14006 एक्टिव केस है. प्रदेश अब तक 988638 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं. इनमें से 949063 मरीज रिकवर होकर घर पहुंच चुके हैं.