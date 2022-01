जयपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी (Rajasthan Corona Update) देखने को मिल रही है. शुक्रवार को प्रदेश से 3300 कोरोना के नए मामले देखने को मिले हैं और 2 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है. इसके अलावा प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 10 हजार के ऊपर पहुंच चुकी है.

चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अजमेर से 103, अलवर से 219, बांसवाड़ा से 18, बाड़मेर से 30, भरतपुर से 57, भीलवाड़ा से 96, बीकानेर से 187, बूंदी से 10, चित्तौड़गढ़ से 85, चूरू से 8, दौसा से 5, धौलपुर से 7, डूंगरपुर से 24, गंगानगर से 16, हनुमानगढ़ से 6, जयपुर से 1527, जैसलमेर से 5, झालावाड़ से 9, झुंझुनू से 4, जोधपुर से 440, करौली से 2, कोटा से 100, नागौर से 26, पाली से 1, प्रतापगढ़ से 32, राजसमंद से 20, सवाई माधोपुर से 40, सीकर से 1, सिरोही से 15, टोंक से 18 और उदयपुर से संक्रमण के 189 मामले देखने को मिले हैं.

वहीं, जयपुर और करौली में एक-एक मरीज के मौत (death due to corona in rajasthan) दर्ज की गई है. इसके अलावा प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या (Active cases of corona in rajasthan) में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 10,287 एक्टिव केस मौजूद हैं और सबसे अधिक 5776 एक्टिव केस जयपुर में दर्ज किए गए हैं.

आईआईएम संस्थान के 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव

शुक्रवार को उदयपुर के आईआईएम संस्थान के 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. आईआईएम के 600 छात्रों की टेस्टिंग हुई थी, जिसमें से 15 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं. हालांकि इनमें से 13 को कोरोना का कोई लक्षण नहीं है. जबकि 2 छात्रों को हल्की सर्दी-जुकाम है.