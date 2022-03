जयपुर. कोरोना के खिलाफ देश को एकजुट करने के लिए जिस थाली बजाओ अभियान का सहारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, अब उसी थाली बजाओ अभियान का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई के विरुद्ध करने जा रही है. कांग्रेस गैस, पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई के खिलाफ 31 मार्च (congress to launch nationwide protest against inflation on 31 march) को थाली बजा कर विरोध प्रदर्श करती दिखाई देगी. इस देशव्यापी अभियान की घोषणा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से की गई है, जो 31 मार्च से 7 अप्रैल तक 3 चरणों में किया जाएगा.

तीन चरणों में होगा अभियान: 31 मार्च से 7 अप्रैल तक कांग्रेस की ओर से देश के सभी राज्यों में 'महंगाई मुक्त भारत धरना एवं मार्च' आयोजित किए जाएंगे. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सभी जिला और ब्लॉक लेवल पर महंगाई (inflation in india) के खिलाफ अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती कांग्रेस

अभियान ऐसे होगा आयोजित:

31 मार्च को सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता थाली, घण्टियां, ढोल बजाकर महंगाई के खिलाफ आमजन का ध्यान आकर्षित करेंगे. 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक जिला स्तर पर महंगाई मुक्त भारत धरना और मार्च आयोजित किए जाएंगे. 7 अप्रैल को प्रदेश स्तरीय महंगाई मुक्त भारत धरना मार्च का आयोजन राजधानी जयपुर में होगा.

जयपुर के सभी 250 वार्डों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन:

भले ही एआईसीसी की ओर से 31 मार्च से 7 अप्रैल तक तीन चरणों में देशव्यापी आंदोलन का आयोजन (congress to launch nationwide protest against inflation on 31 march) होगा. लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बीते 3 दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है. इसी कड़ी में आज भी जयपुर के सभी 250 वार्डों में कांग्रेस पार्टी गैस, पेट्रोल-डीजल और महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती दिखाई देगी.