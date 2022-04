जयपुर. कांग्रेस में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है . सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ में 4 दिन में तीसरी बार प्रशांत किशोर और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कांग्रेस की टॉप बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई. लगातार चल रही बैठकों के बीच सीएम अशोक गहलोत भी बुधवार को दिल्ली (Rajasthan CM Ashok Gehlot will be on Delhi visit) दौरे पर हैं. गहलोत के दिल्ली दौरे के बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है. माना जा रहा है कि गहलोत सोनिया गांधी (CM Gehlot will meet Sonia Gandhi in Delhi) से मुलाकात करेंगे और संभवतः मई के दूसरे सप्ताह में होने वाले चिंतन शिविर को उदयपुर में कराने को लेकर चर्चा करेंगे.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 9.30 बजे प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. कार्यक्रम के अनुसार 10.30 बजे सीएम गहलोत नई दिल्ली पहुंचेंगे. सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात कल सोनिया गांधी से होगी . इस मुलाकात में सीएम गहलोत प्रस्तावित कांग्रेस के राष्ट्रीय चिंतन शिविर को राजस्थान के उदयपुर जिले में कराने का प्रस्ताव रख सकते हैं.

उदयपुर में देखी जगहः सूत्रों कि मानें तो उदयपुर में कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर का चिंतन शिविर करने का निर्णय लिया है. सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों आयोजन स्थल के अंतिम निर्णय से पहले वहां जाकर दौरा भी किया और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक भी कर चुके हैं . संभावना जताई जा रही है कि चिंतन शिविर मई में हो सकता है. अंतिम निर्णय अभी पार्टी आलाकमान को लेना है . दरअसल राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 दिन पहले यानी सोमवार को ही यह स्पष्ट कर दिया था कि चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी. इस बैठक में ही यह तय होगा कि इस बार चिंतन शिविर कहां कराया जाए.

नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाः बता दें कि चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस में इन दिनों राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है. एक तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ लगातार बैठक हो रही है. वहीं दूसरी ओर पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है. पार्टी के भीतर लगातार हो रही चुनाव हार के बीच नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठती रहती है.