जयपुर. राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय पर (Public Hearing in Rajasthan PCC) बुधवार से एक बार फिर मंत्री दरबार सज गया है. हालांकि बुधवार को गहलोत कैबिनेट की बैठक होने के चलते प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली मंत्री जनसुनवाई सुबह 11 बजे की जगह 2 बजे शुरू हुई. पहले दिन जनसुनवाई करने के लिए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला (Education Minister BD Kalla on Public Hearing in Rajasthan PCC) और श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई (Labor Minister Sukhram Bishnoi on Public Hearing in Rajasthan PCC) प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे.

खास बात यह रही कि पहले दिन हुई जनसुनवाई में बड़ी तादाद में लोग प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय अपनी फरियाद लेकर पहुंचे. जिस हाल में यह जन सुनवाई हो रही थी वह हॉल खचाखच भर गया. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हो रही जन सुनवाई के लिए पहले दिन शिक्षक भर्ती और लंबे समय से आंदोलनरत पैरा टीचर्स भी अपनी मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे. योग शिक्षकों की भर्ती की मांग लेकर राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति के पदाधिकारी भी बैनर लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे.

पढ़ें- Public Hearing in Rajasthan PCC: 15 दिसम्बर से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर फिर लगेगा मंत्री दरबार... मंत्री बीडी कल्ला और सुखराम विश्नोई करेंगे जनसुनवाई

जनसुनवाई में आने वाले लोगों ने उम्मीद जताई कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हो रही जनसुनवाई के जरिए उनकी समस्याओं के समाधान होंगे. वहीं जनसुनवाई करने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि जनसुनवाई तो मंत्री अपने अपने निवास पर भी करते हैं और वहां भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं. लेकिन जब जनसुनवाई कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर होती है तो उससे लोगों का जुड़ाव भी ज्यादा होता है. लोगों की उम्मीदें भी यह होती है कि अगर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उनकी बात मंत्री के सामने रखी गई है तो वह पूरी होगी.

मंत्री बीडी कल्ला बोले, होने लायक काम होंगे

हालांकि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि जो काम होने लायक होंगे वह जरूर किए जाएंगे. इसके साथ ही आपको बता दें कि बुधवार को हुई जनसुनवाई में केवल राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों से आए लोग ही शामिल नही थे,बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने लिए राजनीतिक नियुक्तियों की मांग लेकर भी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए तो कुछ ने अपने परिजनों के तबादले की अर्जी भी नए मंत्री के पास लगा दी.

नशे में धुत पुलिसकर्मी ने किया कांग्रेस मुख्यालय में प्रवेश करने का प्रयास

राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई से पहले नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रवेश करने का प्रयास करने लगा. जनसुनवाई के लिए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पुलिस का जाब्ता लगा हुआ था. ऐसे में पुलिसकर्मी को शराब के नशे में देख पुलिस जाब्ता सक्रिय हो गया. एक पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी को लेकर साइड में चला गया. पुलिसकर्मी इतना ज्यादा नशे में था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था. साथी पुलिसकर्मी उसे जबरदस्ती वहां से पकड़ कर ले गए. पुलिसकर्मी पहले से ही लाइन हाजिर चल रहा है. उच्च अधिकारियों ने पुलिसकर्मी को तुरंत पुलिस लाइन भेज दिया गया.