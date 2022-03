जयपुर. पाली जिले में दलित युवक की हत्या का विरोध मंगलवार को विधानसभा तक पहुंच गया. प्रदर्शनकारी धारा 144 तोड़कर विधानसभा के बाहर पहुंच गए और यहां पर गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा में भी घुसने की कोशिश की लेकिन वहां खड़े सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया.

दरअसल विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है. इस दौरान मंगलवार को कुछ प्रदर्शनकारी युवक अचानक विधानसभा के गेट नंबर 5 और 6 के बाहर पहुंच गए. ये लोग पाली में एक दलित युवक की हत्या का विरोध जता रहे (Protest of youth outside Vidhan Sabha in Dalit murder case) थे. अचानक हुए इस घटनाक्रम से पुलिस के भी हाथ-पांव फूल गए.

प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा के बाहर पुतला जलाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. कुछ प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया. प्रदर्शनकारियों ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की.

युवकों ने विधानसभा के बाद धरने पर बैठने की भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया. पुलिस ने सभी युवकों को हिरासत में ले लिया (Youth taken into custody outside Vidhan Sabha) है और उन्हें ज्योति नगर थाने ले गई है. पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है. अतिरिक्त जाप्ता बुलाकर विधानसभा के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.